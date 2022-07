EP: Výbor LIBE tvrdí, že európske hodnoty v Maďarsku sú ohrozované

Brusel 13. júla (TASE) - Poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre občianske slobody (LIBE) schválili v stredu návrh uznesenia, v ktorom vyslovili obavy zo stavu právneho štátu v Maďarsku. Za uznesenie zahlasovalo 47 poslancov, desať bolo proti a dvaja sa zdržali hlasovania, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Europoslanci svoje obavy vyjadrili v súvislosti s nasledovnými okruhmi: fungovania ústavného a volebného systému; nezávislosť súdnictva a iných inštitúcií a práva sudcov; korupcia a konflikt záujmov; ochrana súkromia a údajov; sloboda prejavu vrátane plurality médií; akademické slobody; sloboda náboženského vyznania; sloboda zhromažďovania; práva na rovnaké zaobchádzanie vrátane práv LGBTIQ osôb; práva osôb patriacich k menšinám vrátane Rómov a židov a ochrana pred nenávistnými vyhláseniami namierenými proti týmto menšinám; základné práva migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov a nakoniec hospodárske a sociálne práva.



Výbor LIBE vo vyhlásení pre médiá konštatoval, že situácia v Maďarsku sa od roku 2018 zhoršila, čiastočne aj v dôsledku nečinnosti EÚ. Odsúdil "úmyselné a systematické úsilie maďarskej vlády" o oslabenie európskych hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ (ZEÚ), čo je situácia, ktorá sa výrazne zhoršila, odkedy EP v roku 2018 spustil právnu procedúru voči Maďarsku podľa článku 7 ZEÚ. Podľa europoslancov nedostatok rozhodných opatrení zo strany EÚ prispel k vzniku "hybridného režimu volebnej autokracie".



Zákonodarci vyjadrili tiež poľutovanie nad neschopnosťou Rady EÚ (členské štáty) dosiahnuť zmysluplný pokrok v boji proti úpadku demokracie. Zdôraznili, že článok 7 odsek 1 ZEÚ si nevyžaduje jednomyseľnosť na identifikáciu jasného rizika vážneho porušenia hodnôt EÚ ani na vydanie konkrétnych odporúčaní a lehôt.



Poslanci z LIBE vyzvali Európsku komisiu, aby v plnej miere využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, a to predovšetkým mechanizmus podmienenosti, čiže vyplácanie eurofondov až po dodržiavaní princípov právneho štátu.



Vzhľadom na ruskú agresiu voči Ukrajine a s ňou súvisiace niektoré kroky Maďarska výbor LIBE vyzval eurokomisiu, aby zastavila schvaľovanie maďarského plánu obnovy dovtedy, kým Budapešť v plnej miere nesplní všetky príslušné odporúčania a nevykoná všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva. Tiež vyzvali exekutívu EÚ, aby vylúčila z financovania tie programy súdržnosti, ktoré v Maďarsku prispievajú k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ alebo k porušovaniu zásad právneho štátu, a aby prísnejšie uplatňovala nariadenie o spoločných ustanoveniach a nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom bojovať proti akémukoľvek zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ na politické účely.



Návrh uznesenia z dielne LIBE by mal byť predmetom rozpravy a hlasovanie na nasledujúcej plenárnej schôdzi EP, ktorá sa bude konať od 12. do 15. septembra v Štrasburgu.