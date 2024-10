Eurovýbor pre právne veci odobril 26 kandidátov na eurokomisárov

Brusel 10. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre právne veci (JURI) dali zelenú na začatie vypočúvaní v príslušných výboroch pre všetkých 26 kandidátov na eurokomisárov, oznámila vo štvrtok spravodajská služba EP, informuje TASR.



"Výbor pre právne veci vykonal nestrannú a hĺbkovú analýzu vyhlásení o (finančných) záujmoch dezignovaných komisárov a preskúmal možné konflikty záujmov v súvislosti s pridelenými portfóliami. Vždy, keď sme informácie považovali za neúplné, vyžiadali sme si ďalšie podrobnosti, aby sme mohli posúdiť všetky relevantné skutočnosti a dospieť k záverom," uviedol predseda JURI Ilchan Kjučjuk.



Výbor tak ukončil postup preskúmania prípadných konfliktov záujmov. Proces formovania novej Komisie bude pokračovať vypočúvaniami (tzv. grilovaním) navrhovaných eurokomisárov v príslušných výboroch od 4. do 12. novembra.



Vypočúvanie kandidátov vo výbore má stanovenú štruktúru - otvorí ho predseda výboru krátkym vyhlásením, následne dostane kandidát na komisára priestor na 15-minútové úvodné vystúpenie, kde sa predstaví a uvedie svoje hlavné priority. Potom nasledujú otázky od členov výboru.



Po každom vypočúvaní pripraví predseda a koordinátori výboru odporúčanie, respektíve hodnotiaci list. Právne nemôžu odmietnuť jednotlivého kandidáta, výbor môže dať len nejakým spôsobom najavo, že ho daný kandidát nepresvedčil a v takomto zložení by EP nepodporil Komisiu ako celok. Tým sa môže vytvoriť tlak na predsedníčku EK, aby požiadala príslušný štát o navrhnutie nového kandidáta alebo prerozdelila portfóliá inak.



Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o EK ako celku - nie o jednotlivých komisároch. Po náročnom procese výberu kandidátov je málo pravdepodobné, že by kolégium komisárov hlasovaním neprešlo. Ak by sa tak stalo, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by členské štáty opäť musela požiadať o nominácie, navrhnúť nový tím komisárov, nanovo rozdeliť portfóliá a celý proces by sa zopakoval.



Na schválenie EK je potrebná väčšina odovzdaných hlasov europoslancov. Ak dôjde k odobreniu Európskym parlamentom, eurokomisári nastúpia do úradu nasledujúci mesiac od hlasovania.