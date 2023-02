EP vyjadril obavy nad zhoršujúcim sa zdravím väzneného Saakašviliho

Brusel/Štrasburg 15. februára (TASR) - Spôsob, akým sa zaobchádza s bývalým gruzínskym prezidentom Michailom Saakašvilim je "lakmusový papierik" oddanosti gruzínskej vlády európskym hodnotám. Upozorňujú na to vo svojom uznesení poslanci Európskeho parlamentu (EP), informuje spravodajca TASR Jaromír Novak.



V uznesení, za ktoré hlasovalo 577 poslancov, 33 bolo proti a 26 sa zdržalo, EP vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcim sa zdravotným stavom exprezidenta. Ten je vo svojej domovskej krajine zadržiavaný od októbra 2021.



S ohľadom na informácie o dramatickom úbytku jeho hmotnosti vo väzení a náznaky, že sa stal obeťou otravy ťažkými kovmi, europoslanci vyzvali na jeho prepustenie. Gruzínske úrady mu tiež majú umožniť riadne lekárske ošetrenie v zahraničí.



Vyzvali gruzínsku prezidentku Salome Zurabišviliovú, aby využila svoje ústavné právo a udelila mu milosť. To by znížilo aj politickú polarizáciu v krajine.



Pokrok v oblasti európskych reforiem sa musí vrátiť do centra gruzínskej politiky, odkázali poslanci. Spôsob akým sa zaobchádza s väzňami je lakmusovým papierikom plnenia záväzkov európskych hodnôt a smerovania krajiny. K tomu patrí aj štatút kandidátskej krajiny, ktorý EÚ Gruzínsku zatiaľ neudelila.



Uznesenie EP zároveň zdôraznilo základnú úlohu, ktorú zohráva osobná pomsta gruzínskeho oligarchu a politika Bidzinu Ivanišviliho pri pokračujúcom zadržiavaní Saakašviliho. EP zopakoval výzvu Rade EÚ a demokratickým partnerom EÚ, aby zvážili uvalenie sankcií na Ivanišviliho.



Saakašviliho zatkla gruzínska polícia pri návrate do krajiny v roku 2021. V roku 2018 bol odsúdený na šesť rokov väzenia, okrem iného za zneužitie prezidentských právomocí. Jeho priaznivci tvrdia, že obvinenia boli politicky motivované.