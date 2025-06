EP vypočul Magyara kvôli žiadosti o pozastavenie jeho imunity

Budapešť/Brusel 24. júna (TASR) - Europoslanca a predsedu maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) Pétera Magyara vypočul v utorok v Bruseli Výbor Európskeho parlamentu pre spravodlivosť. Súviselo to so žiadosťou o zbavenie jeho poslaneckej imunity. Magyar na Facebooku poznamenal, že ide o kauzu vytvorenú bývalým generálnym prokurátorom Péterom Poltom a premiérom Viktorom Orbánom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Europoslanec podotkol, že na vypočutí opakovane vyhlásil, že je ochotný sa okamžite vzdať imunity, ak Orbán „splní vôľu väčšiny maďarského ľudu“ a Maďarsko sa pripojí k Európskej prokuratúre (EPPO). „Ak sa to stane, Maďari uvidia, kto bude dlhšie sedieť bokom, súdruh premiér...“ napísal Magyar.



Podľa svojich slov, aj keby až do konca života hádzal do Dunaja celé palety mobilných telefónov, nedokázal by spôsobiť toľko škody ako Orbán a jeho 3000 oligarchov za hodinu.



Pozastavenie imunity predsedu strany TISZA bolo iniciované už tretíkrát, teraz sa však na EP neobrátila maďarská prokuratúra, ale Peštiansky ústredný obvodný súd, uviedol server index.hu. Podľa servera súd požiadal o pozastavenie imunity politika v súkromnej žalobe na základe sťažnosti Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).



Maďarský generálny prokurátor Polt vlani 26. septembra predložil predsedníčke Európskeho parlamentu (EP) Roberte Metsolovej návrh na pozastavenie poslaneckej imunity europoslanca Magyara pre obvinenie z krádeže.



V súčasnosti najsilnejší kritik Orbána sa mal nadránom 21. júna po hádke zmocniť a následne hodiť do Dunaja mobilný telefón muža, ktorý ho natáčal v nočnom klube Ötkert.



Stalo sa to necelé dva týždne po vlaňajších voľbách do EP, v ktorých TISZA skončila s takmer 30-percentnou podporou na druhom mieste za Orbánovou stranou Fidesz.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)