Vyše šesťdesiat europoslancov žiada o monitorovanie volieb v Maďarsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 19. januára (TASR) - Skupina 62 poslancov Európskeho parlamentu (EP) z viacerých politických frakcií vyzvala Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby "" vyslala misiu pozorovateľov na monitorovanie nadchádzajúcich parlamentných volieb v Maďarsku.O iniciatíve europoslancov v stredu informoval týždenník Politico.Maďari pôjdu k volebným urnám 3. apríla, pričom kritici úradujúceho premiéra Viktora Orbána vyjadrili obavy, že voľby nemusia byť slobodné a spravodlivé." uviedli signatári listu zaslaného OBSE, ktorá pravidelne monitoruje volebné procesy v európskych krajinách.Podľa Politico spoločný list európskych zákonodarcov odráža ich prehlbujúce sa obavy z oslabovania demokracie v Maďarsku a legitímnosti jeho inštitúcií. Výzva pre OBSE prichádza v čase, keď mnohí europoslanci presadzujú zníženie financovania EÚ pre Maďarsko z dôvodu porušovania zásad právneho štátu v tejto krajine.OBSE má niekoľko druhov misií na monitorovanie volieb. V krajinách, kde neočakáva vážne problémy, nasadzuje len obmedzenú misiu, ktorá v deň volieb nevykonáva systematické a komplexné pozorovania. Do krajín, kde existujú obavy z porušovania volieb, má organizácia možnosť vyslať misiu v plnom rozsahu, ktorá preskúma všetky aspekty volebného procesu, od kampane až po sčítavanie hlasov.Europoslanci v spoločnom liste poukázali na skúsenosti z maďarských volieb z roku 2018, keď obmedzená misia OBSE dospela k záveru, že "". Misia vtedy zistila, že vládne informačné kampane ohrozili možnosť spravodlivej volebnej súťaže politických strán. Teraz sú podľa europoslancov obavy z takýchto praktík ešte väčšie.Poslanci odcitovali zmeny v maďarskej volebnej legislatíve, ktoré boli prijaté bez konzultácií širšej verejnosti v rámci výnimočného stavu dočasne zavedeného počas pandémie koronavírusu. Poukázali aj na zmeny v zákone, ktoré zvýhodňujú vládnu stranu, a na možnosti registrácie fiktívnych voličských adries.Politico uviedol, že výzva poslancov EP prichádza len niekoľko dní po tom, ako sa na OBSE obrátila aj skupina 20 skupín maďarskej občianskej spoločnosti rovnako so žiadosťou o vyslanie plnohodnotnej monitorovacej misie.Európsky týždenník zároveň spresnil, že hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács odmietol obavy, že by aprílové parlamentné voľby mohli byť zmanipulované.