Europarlament vyšetruje zistenia médií o špionáži europoslankyne

Brusel 30. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) začal v utorok vyšetrovať investigatívne tvrdenia, podľa ktorých lotyšská europoslankyňa Tatjana Ždanoková od roku 2005 vykonávala špionáž v prospech Ruska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ruský nezávislý investigatívny portál The Insider so sídlom v Lotyšsku napísal, že Ždanoková, ktorá je europoslankyňou od roku 2004, začala v roku 2005 spolupracovať s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB).



Rozsiahla investigatívna správa podložená uniknutými e-mailmi medzi Ždanokovou a jej údajnými ruskými nadriadenými odhaľuje, ako europoslankyňa pôsobila ako "dôveryhodný zdroj ruských tajných služieb" a poskytovala im "explicitné a podrobné hlásenia" o svojej práci v EP.



Portál The Insider, ktorý na správe pracoval s niekoľkými ďalšími médiami vrátane švédskych novín Expressen, tvrdí, že Ždanoková sa počas svojho pôsobenia v Bruseli aj Rige "otvorene zasadzovala" za Moskvu.



V uniknutých e-mailoch sa píše o osobných stretnutiach Ždanokovej s ruským sprostredkovateľom v Bruseli i Moskve, ako aj o žiadosti o ruské financovanie jej politických aktivít v Lotyšsku a Bruseli.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová "berie tieto obvinenia veľmi seriózne a postupuje prípad poradnému výboru pre kódex správania", informoval jej hovorca. "To znamená, že v Európskom parlamente sa začalo vyšetrovanie," dodal. Táto záležitosť bude aj na programe stredajšieho stretnutia lídrov EP.



"Evidujeme, že o týchto obvineniach sa v členskom štáte europoslankyne už nejaký čas informuje. Na všetkých poslancov EP sa vzťahujú rovnaké pravidlá... týkajúce sa nezávislosti mandátu alebo etiky," uviedlo tlačové oddelenie EP.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na investigatívne správy o Ždanokovej aktivitách povedal, že ide o politicky motivovaný hon na čarodejnice a ozvenu antikomunistického zápalu z čias studenej vojny.



"Pamätáte si mccarthizmus v Spojených štátoch? Koľko ľudí bolo vtedy zatknutých a uväznených po obvinení z napojenia na komunistov alebo (sovietsku tajnú službu) KGB? Je to to isté... Dôrazne to odsudzujeme," dodal Peskov.