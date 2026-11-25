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EP vyzval českú vládu na prepracovanie návrhu financovania médií
Poslanci žiadajú, aby verejnoprávne médiá mali zabezpečené dostatočné, stabilné a predvídateľné financovanie, ktoré ochráni ich redakčnú nezávislosť.
Autor TASR
Štrasburg 25. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu vyzval českú vládu na prepracovanie návrhu zákona o zmene financovania Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Poslanci žiadajú, aby verejnoprávne médiá mali zabezpečené dostatočné, stabilné a predvídateľné financovanie, ktoré ochráni ich redakčnú nezávislosť. Vyjadrili tiež obavy z možného oslabovania slobody médií a právneho štátu v Česku, píše TASR.
Za uznesenie hlasovalo 442 europoslancov, 158 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. EP vyzval českú vládu, aby upravila plán financovania ČT a ČRo prostredníctvom štátneho rozpočtu a zabezpečila jeho súlad s nariadením o slobode médií (EMFA).
Europoslanci žiadajú, aby sa budúce reformy verejnoprávneho vysielania dôsledne posudzovali z hľadiska ich vplyvu na nestrannosť a nezávislosť médií. Varovali tiež pred využívaním zrýchlených legislatívnych postupov pri zásadných reformách.
Kritizovali tiež nedostatočnú transparentnosť prípravy návrhu a to, že vláda to riadne nekonzultovala so zainteresovanými stranami. Výhrady majú aj k tomu, že návrh prešiel prvým čítaním v skorých ranných hodinách cez víkend.
Europarlament upozornil aj na riziká pre demokratický systém bŕzd a protiváh. Vyzval české orgány, aby zabezpečili plnú nezávislosť mediálneho regulačného orgánu. Podľa poslancov navrhované zmeny financovania, riziko politizácie médií a nevyriešený konflikt záujmov premiéra Andreja Babiša vyvolávajú obavy zo systematického oslabovania demokratických kontrolných mechanizmov.
EP zároveň žiada Európsku komisiu, aby návrh zákona monitorovala, požiadala o stanovisko Európsku radu pre mediálne služby a posúdila širšie riziká pre právny štát a finančné záujmy EÚ. V prípade zistenia nesúladu s právom Únie by podľa poslancov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane právnych a rozpočtových opatrení.
Poslanci odsúdili aj verbálne útoky a očierňujúce kampane proti novinárom a občianskej spoločnosti. Znepokojenie vyjadrili nad odopieraním prístupu médiám na vládne tlačové konferencie. Česko vyzvali, aby rozšírilo ochranu pred strategickými žalobami proti verejnej účasti (SLAPP) na vnútroštátne prípady.
Vládny návrh zákona, ktorým sa koncesionárske poplatky nahrádzajú štátnym financovaním českých verejnoprávnych televíznych a rozhlasových služieb, prešiel v sobotu 24. októbra 2026 v českej Poslaneckej snemovni prvým čítaním. V reakcii na to pracovníci oboch vysielateľov vyhlásili na 3. novembra celodenný štrajk, po ktorom nasledovali verejné demonštrácie, spočiatku najmä študentov a zástupcov kultúrnych inštitúcií. Najväčší verejný protest bol 15. októbra na Letenskej pláni v Prahe. V súčasnosti sú ČT a ČRo v režime štrajkovej pohotovosti.
Za uznesenie hlasovalo 442 europoslancov, 158 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. EP vyzval českú vládu, aby upravila plán financovania ČT a ČRo prostredníctvom štátneho rozpočtu a zabezpečila jeho súlad s nariadením o slobode médií (EMFA).
Europoslanci žiadajú, aby sa budúce reformy verejnoprávneho vysielania dôsledne posudzovali z hľadiska ich vplyvu na nestrannosť a nezávislosť médií. Varovali tiež pred využívaním zrýchlených legislatívnych postupov pri zásadných reformách.
Kritizovali tiež nedostatočnú transparentnosť prípravy návrhu a to, že vláda to riadne nekonzultovala so zainteresovanými stranami. Výhrady majú aj k tomu, že návrh prešiel prvým čítaním v skorých ranných hodinách cez víkend.
Europarlament upozornil aj na riziká pre demokratický systém bŕzd a protiváh. Vyzval české orgány, aby zabezpečili plnú nezávislosť mediálneho regulačného orgánu. Podľa poslancov navrhované zmeny financovania, riziko politizácie médií a nevyriešený konflikt záujmov premiéra Andreja Babiša vyvolávajú obavy zo systematického oslabovania demokratických kontrolných mechanizmov.
EP zároveň žiada Európsku komisiu, aby návrh zákona monitorovala, požiadala o stanovisko Európsku radu pre mediálne služby a posúdila širšie riziká pre právny štát a finančné záujmy EÚ. V prípade zistenia nesúladu s právom Únie by podľa poslancov mala využiť všetky dostupné nástroje vrátane právnych a rozpočtových opatrení.
Poslanci odsúdili aj verbálne útoky a očierňujúce kampane proti novinárom a občianskej spoločnosti. Znepokojenie vyjadrili nad odopieraním prístupu médiám na vládne tlačové konferencie. Česko vyzvali, aby rozšírilo ochranu pred strategickými žalobami proti verejnej účasti (SLAPP) na vnútroštátne prípady.
Vládny návrh zákona, ktorým sa koncesionárske poplatky nahrádzajú štátnym financovaním českých verejnoprávnych televíznych a rozhlasových služieb, prešiel v sobotu 24. októbra 2026 v českej Poslaneckej snemovni prvým čítaním. V reakcii na to pracovníci oboch vysielateľov vyhlásili na 3. novembra celodenný štrajk, po ktorom nasledovali verejné demonštrácie, spočiatku najmä študentov a zástupcov kultúrnych inštitúcií. Najväčší verejný protest bol 15. októbra na Letenskej pláni v Prahe. V súčasnosti sú ČT a ČRo v režime štrajkovej pohotovosti.