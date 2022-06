EP vyzval európskych lídrov, aby súhlasili s procesom revízie zmlúv EÚ

Brusel/Štrasburg 9. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) sa na štvrtkovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu zaoberal požiadavkou na zmenu zmlúv o fungovaní EÚ, čo bolo jednou z požiadaviek európskych občanov v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Poslanci v prijatom uznesení vyzvali Európsku radu, aby súhlasila so začatím procesu revízie zmlúv EÚ, čo by sa dialo v podobe konventu, informuje spravodajca TASR.



Za uznesenie, ktorému predchádzala rozprava na túto tému, sa vyslovilo 355 europoslancov, 154 bolo proti a 48 sa zdržalo hlasovania.



Poslanci žiadajú reformu postupov hlasovania v Rade EÚ (zasadnutia ministrov členských krajín) s cieľom posilniť schopnosť Európskej únie rýchlejšie konať. Znamená to prechod od jednomyseľnosti k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v oblastiach, ako je prijímanie sankcií, takzvané premosťovacie doložky a v rôznych núdzových situáciách.



EP požaduje úpravu právomocí EÚ, najmä v oblasti zdravia a cezhraničného ohrozenia zdravia, energetickej únie založenej na energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie, v oblasti obrany a v sociálnej a hospodárskej politike.



Poslanci sa rovnako vyslovili za úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a vloženie ustanovení vyplývajúcich z protokolu o sociálnom pokroku do zmlúv o fungovaní EÚ. Zhodli sa aj na potrebe zvýšenia odolnosti hospodárstva EÚ s osobitnou pozornosťou venovanou malým a stredným podnikom a kontrolám konkurencieschopnosti a podporou investícií zameraných na spravodlivú, zelenú a digitálnu transformáciu.



Poslanci v rámci revízie zmlúv o EÚ požadujú poskytnúť europarlamentu právo iniciovať, zmeniť alebo zrušiť celoeurópske právne predpisy. Rovnako sa vyslovili za posilnenie právneho postupu na ochranu základných hodnôt EÚ.



Európsky parlament v správe pre médiá upozornil, že bude na šéfoch štátov a vlád 27 členských štátov EÚ, aby na zasadnutí Európskej rady (summit EÚ) jednoduchou väčšinou hlasov rozhodli o vytvorení konventu. Mnohí poslanci EP žiadali, aby sa tak stalo už na nadchádzajúcom summite EÚ, ktorý sa bude konať 23. a 24. júna v Bruseli.



Konvent zaoberajúci sa budúcim fungovaním EÚ by mal pozostávať z poslancov Európskeho parlamentu, členov Európskej komisie, poslancov národných parlamentov z členských štátov a lídrov EÚ (premiéri a prezidenti).



Európska komisia by mala v polovici júna oznámiť, ako zamýšľa nadviazať na CoFoE. Výbor EP pre ústavné veci medzitým bude pokračovať v práci na zmenách zmlúv v prípade otvorenia konventu.



Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová, francúzsky prezident Emmanuel Macron za predsedníctvo v Rade EÚ a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová 9. mája v Štrasburgu dostali záverečnú správu od spolupredsedov Výkonnej rady CoFoE. Tá zahŕňa 49 návrhov, ktoré obsahujú viac ako 300 opatrení v rámci deviatich tematických okruhov, a to na základe 178 odporúčaní, ktoré vznikli z európskych panelových diskusií občanov, príspevkov z vnútroštátnych panelov a podujatí, nápadov predostretých na Európskom podujatí mládeže a 43.734 príspevkov k 16.274 nápadom zaznamenaným na viacjazyčnej digitálnej platforme.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)