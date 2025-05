EP vyzval Kosovo a Srbsko, aby napredovali v reformách pre vstup do EÚ

Brusel 8. mája (TASR) - Kosovo potrebuje urýchliť zavádzanie reforiem súvisiacich so vstupom do EÚ a Srbsko musí urobiť viac pre ochranu právneho štátu, slobody médií a aj v boji proti korupcii, vyzvali v stredu poslanci Európskeho parlamentu. Informuje o tom TASR.



Poslanci EP podľa tlačového vyhlásenia v dvoch správach zhodnotili pokrok, ktorý urobilo Kosovo a Srbsko v rámci úsilia o vstup do EÚ za roky 2023 a 2024.



Kosovo podľa nich urobilo významný pokrok v oblasti volebných reforiem, hospodárstva a ochrany základných práv. Naďalej však stojí pred výzvami v rámci reformácie súdnictva, slobody médií, efektívnosti verejnej správy a digitalizácie verejných služieb.



Poslanci uviedli, že Kosovo je terčom dezinformačných kampaní a do jeho záležitostí zasahujú aj zahraniční aktéri najmä z Ruska a Číny s cieľom destabilizovať región a oslabiť šance západného Balkánu na integráciu do EÚ. EP preto požiadal vládu v Prištine o posilnenie boja proti takýmto hrozbám.



Správu schválilo 353 poslancov, 145 bolo proti a 78 sa zdržalo hlasovania.



Napriek pokroku v rokovaniach musí aj Srbsko prekonať viacero prekážok na ceste do Únie. Belehrad potrebuje zlepšiť svoj vnútorný politický dialóg, ochranu právneho štátu a zaviesť protikorupčné reformy, upresnili poslanci. Zároveň musí pracovať na dosiahnutí komplexnej normalizačnej dohody s Kosovom a plne sa prispôsobiť zahraničnej politike EÚ.



EP vyzval srbské úrady, aby zabezpečili nezávislosť kľúčových inštitúcií vrátane regulačných orgánov pre médiá. Poslanci upozornili, že úrady musia v plnom rozsahu zaviesť všetky zostávajúce odporúčania Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ODIHR/OBSE) a orgánov Rady Európy pre volebnú reformu v dostatočnom predstihu pred voľbami.



Parlament požaduje aj transparentné súdne konanie a vyšetrenie pádu prístrešku na železničnej stanici v Novom Sade, ktorý si v novembri 2024 vyžiadal 16 obetí. Tragická udalosť vyvolala masové protesty a europoslanci v tejto súvislosti žiadajú tiež nestranné vyšetrenie údajného použitia nezákonnej techniky proti protestujúcim. Správu poslanci prijali 419 hlasmi za, 113 bolo proti a 88 sa zdržalo hlasovania.