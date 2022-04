EP vyzval na lepšiu ochranu detí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine

Brusel/Štrasburg 7. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok prijali uznesenie, vyzývajúce na zaistenie bezpečných koridorov pre deti utekajúce pred vojnou na Ukrajine a na pomoc deťom, ktoré sú vnútorne vysídlené alebo uviazli v obkľúčených oblastiach.



Uznesenie podporilo 509 poslancov, traja boli proti a 47 sa zdržalo hlasovania.



"Každé dieťa má právo na ochranu pred násilím, vykorisťovaním a zneužívaním," uvádza sa v uznesení. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali členské štáty EÚ, aby deti chránili pred obchodovaním s ľuďmi, nezákonným osvojovaním a ďalšími formami zneužívania.



EP zároveň odporučil, aby boli na hraniciach k dispozícii úradníci zabezpečujúci ochranu detí, ktorí by dokázali rýchlo a presne identifikovať zraniteľné deti, zaznamenať ich identitu a štátnu príslušnosť, ako aj ich špecifické potreby.



Vnútroštátne systémy ochrany detí by okrem poskytovania plného prístupu k základným službám a primeranej starostlivosti mali podľa poslancov ponúkať aj služby v oblasti psychosociálnej podpory, podpory zdravia matiek či ochrany pred rodovo motivovaným násilím.



Uznesenie ďalej požaduje, aby deti bez sprievodu dospelých, deti odlúčené od rodiny a deti zo zariadení ústavnej starostlivosti na Ukrajine mali čo najrýchlejšie určeného opatrovníka. Vnútroštátne orgány v prijímajúcej krajine by mali kontinuálne monitorovať životné podmienky a miesto pobytu detí od momentu ich príchodu na územie EÚ.



Hostiteľské krajiny by podľa poslancov mali pre deti utekajúce pred vojnou zaistiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, ako majú deti z danej krajiny. Zákonodarcovia sa vyslovili aj za zavedenie relokačných mechanizmov, ktoré by sa prioritne zamerali na zlučovanie rodín a presun zraniteľných detí - napríklad mechanizmy solidarity zamerané na prevoz detí a mladých ľudí, ktorí potrebujú okamžitú liečbu a terapiu na záchranu života.



Europoslanci vyzvali členské štáty, aby využili dostupné prostriedky EÚ na podporu sociálno-ekonomickej integrácie utečencov a ich ochranu pred diskrimináciou a sociálnym vylúčením. V prípade potreby by mali byť tieto prostriedky navýšené.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu museli svoje domovy opustiť viac ako štyri milióny ľudí. Väčšina z nich utiekla do susedných štátov, v rámci EÚ prevažne do Poľska, Rumunska, Maďarska, Slovenska a Českej republiky, mimo EÚ najmä do Moldavska. Takmer polovicu utečencov z Ukrajiny tvoria podľa údajov Detského fondu OSN (UNICEF) neplnoleté osoby, ktoré potrebujú zvýšenú ochranu, keďže riziko, že sa stanú obeťou obchodu s ľuďmi alebo vykorisťovania, je omnoho vyššie.