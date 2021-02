Europarlament vyzval na prísnejšie tresty proti obchodovaniu s ľuďmi

Brusel 10. februára (TASR) - Využívanie sexuálnych služieb poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi musí byť označené za zločin a je potrebné prijať tvrdšie opatrenia na boj proti rozšíreniu takýchto praktík. Vyplýva zo stredajšieho hlasovania poslancov Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli.



Správa EP, za ktorú hlasovalo 571 europoslancov, 61 bolo proti a 59 sa zdržalo hlasovania, žiada prehodnotiť smernicu EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi z roku 2011 a požaduje prísnejšie opatrenia proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi so zameraním sa najmä na ochranu žien, detí a migrantov.



Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že neexistujú porovnateľné a podrobné údaje o rozsahu obchodovania s ľuďmi v celej EÚ, a vyzvali na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti tomuto druhu trestných činov, ktoré majú neraz medzinárodnú povahu.



Podľa správy EP zostáva sexuálne vykorisťovanie najrozšírenejším účelom obchodovania s ľuďmi v EÚ. Týka sa to predovšetkým žien a dievčat, pričom páchateľmi sú väčšinou muži. Takmer štvrtina všetkých obetí sú deti. Obzvlášť zraniteľnou skupinou sú žiadatelia o azyl, utečenci a migranti, najmä ženy a maloletí utečenci bez sprievodu dospelých. Poslanci skritizovali aj skutočnosť, že často sú v tejto situácii prehliadané osobitné potreby obetí z komunity LGBTI, osôb so zdravotným postihnutím, či ľudí z etnických menšín vrátane Rómov.



Európsky parlament v tejto súvislosti vyzval eurokomisiu, aby zmenila a doplnila smernicu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty EÚ výslovne kriminalizovali "vedomé použitie" sexuálnych služieb poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi. Okrem toho by členské krajiny mali zabezpečiť vzájomné prepojenie postupov boja proti obchodovaniu s ľuďmi a azylových postupov.



Poslanci upozornili, že internet, sociálne médiá a nové technológie sa používajú na prilákanie a uväznenie potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi vrátane detí, a aj preto vyzvali Európsku komisiu a členské štáty EÚ, aby sa viac zamerali na využívanie on-line technológií v oblasti obchodovania s ľuďmi a využili ich na prevencie pred takýmito praktikami. Do tejto kategórie spadá aj nárast on-line reklamy zameranej na obete obchodovania s ľuďmi a dopyt po detskej pornografii.



Správa EP zdôraznila, že vykorisťovanie obetí obchodovania s ľuďmi môže mať viacero foriem - pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, vynútené a fingované manželstvá, vynútená kriminalita, ale aj predaj bábätiek, nezákonné adopcie či odoberanie telesných orgánov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)