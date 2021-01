Európsky parlament vyzval na sprísnenie sankcií voči Rusku

Brusel 21. januára (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval členské štáty EÚ, aby v reakcii na nedávne uväznenie ruského opozičného politika a aktivistu Alexeja Navaľného výrazne posilnili sankcie voči ruským predstaviteľom, vrátane sankcií proti ruským oligarchom a okamžitého zastavenia prác na plynovode Severný prúd 2 (Nord Stream 2).



Za nelegislatívne uznesenie zahlasovalo 581 poslancov, 50 bolo proti a 44 sa zdržalo hlasovania. Uznesenie vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navaľného a všetkých osôb zadržaných v súvislosti s jeho návratom do Ruska. Európski zákonodarcovia požadujú aj prepustenie novinárov, Navaľného spolupracovníkov, ako aj občanov, ktorí mu prejavujú podporu.



Parlament zároveň vyzval členské štáty Únie, aby na nadchádzajúcich zasadnutiach Rady EÚ zaujali aktívny postoj k uväzneniu Navaľného a mnohých jeho podporovateľov a posilnili reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku. Súčasťou takéhoto rozhodnutia by malo byť uloženie sankcií jednotlivcom a právnickým osobám zapojeným do rozhodnutia o zatknutí a uväznení Alexeja Navaľného.



Okrem toho EP vyzval aj na zavedenie sankcií proti ruským oligarchom s prepojením na vládny režim a členom vnútorného kruhu prezidenta Vladimira Putina, ako aj tvorcom ruskej mediálnej propagandy, ktorí vlastnia aktíva v EÚ a môžu voľne cestovať do jej členských štátov. Dodatočné reštriktívne opatrenia by mohli byť prijaté v rámci globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv, známeho ako Európsky Magnitského zákon.



V neposlednom rade sa uznesenie týka aj sporného plynovodu Nord Stream 2. Poslanci uviedli, že EÚ by po rokoch zhoršujúcich sa vzťahov s Ruskom mala kriticky prehodnotiť vzájomnú spoluprácu v rámci rôznych zahraničnopolitických platforiem a projektov. EP v tejto súvislosti vyzval EÚ na okamžité zastavenie prác na dokončení sporného plynovodu vedúceho z Ruska do Nemecka.



Podľa vyjadrenia poslancov by EÚ už nemala byť miestom, kde je ruské bohatstvo nejasného pôvodu vítané.





Spravodajca TASR Jaromír Novak