Europarlament je proti výmeny odtlačkov prstov s Britániou

Brusel 14. mája (TASR) – Európsky parlament vyzval v stredu Radu EÚ (členské krajiny), aby neprijala rozhodnutie o výmene odtlačkov prstov so Spojeným kráľovstvom, pokiaľ neexistujú dostatočné záruky reciprocity a ochrany osobných údajov.



Proti návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ o výmene odtlačkov prstov s Britániou sa vyslovilo 357 poslancov, 329 bolo za a štyria sa zdržali hlasovania.



Podľa výzvy európskych zákonodarcov by Rada EÚ mala v tejto záležitosti počkať na uzavretie nového partnerstva medzi EÚ a Londýnom, na čom sa obe strany musia dohodnúť do konca tohto roka.



Spustenie procesu výmeny odtlačkov prstov medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ, čo vychádza z tzv. Prümského rozhodnutia, by zodpovedným vnútroštátnym orgánom umožnilo zdieľať údaje o odtlačkoch prstov s cieľom predchádzať trestným činom a vyšetrovať takéto činy.



Poslanci však tvrdia, že pokiaľ sa nezavedú záruky reciprocity a ochrany údajov, Rada EÚ nesmie povoliť výmenu odtlačkov prstov medzi Britániou a členskými štátmi EÚ.



Rozhodnutie o výmene údajov o odtlačkoch prstov sa obmedzí na prechodné pobrexitové obdobie, ktoré sa skončí 31. decembra 2020.



Ako však zdôraznili europoslanci, keďže nie je jasné, či Spojené kráľovstvo splní normy Európskej únie v oblasti ochrany údajov aj po 31. decembri 2020, mohlo by rozhodnutie o výmene odtlačkov prstov predstavovať vážne riziko pre ochranu základných práv a slobôd občanov EÚ.