EP vyzval Rusko, aby po 100 rokoch vrátilo Rumunsku národný poklad

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok poukázali na to, že Rusko zadržiava rumunský národný poklad a kultúrne artefakty už od prvej svetovej vojny, a v prijatom uznesení vyzvali Moskvu na ich vrátenie. Uznesenie iniciovala frakcia Európski konzervatívci a reformisti (ECR), informuje spravodajca TASR.



Rumunský europoslanec Cristian Terheš (ECR) v pléne EP upozornil, že v rokoch 1916-1917 počas okupácie viac ako polovice Rumunska vtedajšia vláda poslala zbierku pokladov do úschovy do Ruska. Po skončení vojny sa všetky cennosti mali vrátiť.



Po prevrate v roku 1917 prevzali moc boľševici pod vedením Lenina a zrušili dohody podpísané cárskym Ruskom, aj tú o vrátení uschovaného pokladu z Rumunska.



Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v pléne EP na túto tému uviedla, že EÚ je pripravená ponúknuť pomoc Rumunsku, aby získalo späť svoje cennosti.



"Hoci ide o bilaterálny vzťah medzi Rumunskom a Ruskom, je to stále porušenie medzinárodného práva zo strany Ruska. EÚ je pripravená, na požiadanie, podporiť úsilie rumunských orgánov o vrátenie pokladu," povedala.



Rumunský "národný poklad" tvorili cennosti Národnej banky Rumunska, rôznych súkromných rumunských bánk, obchodných spoločností, súkromných osôb, obrazy a umelecké zbierky, šperky či vzácne knihy. Obsahoval 93,4 ton zlata, z toho 91 ton boli mince.



Hodnota nevráteného pokladu bola čiastočne splatená v troch samostatných splátkach v rokoch 1935, 1956 a 2008 ako "gesto dobrej vôle" zo strany ZSSR a neskôr Ruskej federácie. Väčšina pokladu však ostala nevrátená a táto téma patrí k najcitlivejším v diplomatických vzťahoch medzi Rumunskom a Ruskom.



"Žiadame okamžité a bezpodmienečné vrátenie rumunského národného pokladu, ktorý je už viac ako 100 rokov nezákonne v držbe Ruska, ako aj odškodnenie s úrokami za to, že rumunský národ si tento poklad nemohol užívať a využívať ho vo vlastnom záujme," uviedol poslanec Terheš.



Podľa jeho slov prípad Rumunska nie je ojedinelý, lebo Rusko má stále vo vlastníctve kultúrne majetky a poklady z iných európskych krajín, ktoré v priebehu minulých desaťročí ulúpilo, ako sú Poľsko, Litva, Lotyšsko či Estónsko.



"Tieto poklady sú súčasťou nášho národného dedičstva, ktoré je súčasťou európskeho dedičstva, a musíme ich chrániť pred ruskou agresiou a imperializmom," odkázal rumunský europoslanec.



Rozprava v pléne EP na túto tému nasledovala po petícii rumunskej mimovládnej organizácie "Spolu prinášame prosperitu", ktorá vyzvala EÚ, aby pomohla Rumunom vrátiť národné poklady zadržiavané ruskou stranou.