< sekcia Zahraničie
EP vyzýva členské krajiny EÚ, aby prijali stanovisko k rozpočtu
Neformálne rokovanie v Dubline sa konalo pod taktovkou írskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Autor TASR
Brusel 4. septembra (TASR) - Hlavní spoluspravodajcovia Európskeho parlamentu (EP) pre budúci viacročný finančný rámec (VFR) EÚ Siegfried Murešan a Carla Tavaresová sa spolu s predsedom rozpočtového výboru EP Johanom Van Overtveldtom vo štvrtok (3. 9.) zúčastnili na neformálnom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Dubline. V správe pre médiá uviedli, že je načase, aby sa aj členské krajiny (Rada EÚ) dohodli na stanovisku k sedemročnému rozpočtu po roku 2028, informuje spravodajca TASR.
Po diskusii s ministrami financií EÚ o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ Murešan aj Tavaresová pripomenuli, že europarlament už v apríli prijal pozíciu k VFR. „Je najvyšší čas, aby sa na svojom stanovisku dohodla aj Rada EÚ, aby sme mohli konečne začať rokovania medzi inštitúciami,“ uviedli spoluspravodajcovia. Obaja zároveň uviedli, že ich znepokojuje populizmus niektorých členských štátov, ktoré tvrdia, že ich príspevky do rozpočtu EÚ sa výrazne zvýšia.
„Pravdou je, že naše ekonomiky v posledných rokoch rástli. Vnútroštátne verejné rozpočty vo väčšine členských štátov EÚ v roku 2026 vzrástli o 50 až 60 percent v porovnaní so stavom pred siedmimi rokmi, keď sme pracovali na poslednom dlhodobom rozpočte. Zvýšenie príspevkov členských štátov v absolútnom vyjadrení nepredstavuje pre ne dodatočnú záťaž, keďže ich ekonomiky a vnútroštátne verejné rozpočty tiež rástli,“ uviedli europoslanci.
Podľa ich slov EÚ musí v nasledujúcich rokoch urobiť viac pre ochranu svojich občanov, pre zachovanie bezpečnosti, pre rast konkurencieschopnosti a pokračovanie v investovaní do infraštruktúry a pre podporu poľnohospodárov. „To dokážeme len s ambicióznym rozpočtom. Pri menšom rozpočte výzvy nezmiznú. Naopak, budeme ich musieť financovať na národnej úrovni rôznymi spôsobmi, čo bude v budúcnosti pravdepodobne nákladnejšie,“ upozornili.
Výbor EP pre rozpočet uviedol, že všetky vládnuce strany v 27 členských štátoch Únie majú spolu v EP iba okolo 270 kresiel. Absolútna väčšina potrebná na prijatie VFR je 361 kresiel. „Európsky parlament bude hlasovať iba za rozpočet, s ktorým súhlasí, podporu možno získať iba presvedčením jeho poslancov. Rada EÚ ju europarlamentu nemôže vnútiť,“ skonštatovali Murešan a Tavaresová.
Upozornili, že VFR nie je len finančný nástroj, ale aj plán pre priority Európy a bude formovať to, ako krajiny EÚ budú spoločne reagovať na výzvy, ktoré ich čakajú po roku 2028. „Parlament je odhodlaný premeniť ambície na konkrétne činy, ale aby sme mohli konať, potrebujeme dostatočné zdroje. To znamená nielen ambiciózny rozpočet, ale aj udržateľný a moderný systém financovania vrátane nových vlastných zdrojov. Potrebujeme tiež, aby sa všetci pri rokovaní angažovali s rovnakým odhodlaním,“ odkázali spoluspravodajcovia.
Neformálne rokovanie v Dubline sa konalo pod taktovkou írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Ministri vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti budú o VFR rokovať aj na oficiálnom zasadnutí v Bruseli 22. septembra.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Po diskusii s ministrami financií EÚ o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ Murešan aj Tavaresová pripomenuli, že europarlament už v apríli prijal pozíciu k VFR. „Je najvyšší čas, aby sa na svojom stanovisku dohodla aj Rada EÚ, aby sme mohli konečne začať rokovania medzi inštitúciami,“ uviedli spoluspravodajcovia. Obaja zároveň uviedli, že ich znepokojuje populizmus niektorých členských štátov, ktoré tvrdia, že ich príspevky do rozpočtu EÚ sa výrazne zvýšia.
„Pravdou je, že naše ekonomiky v posledných rokoch rástli. Vnútroštátne verejné rozpočty vo väčšine členských štátov EÚ v roku 2026 vzrástli o 50 až 60 percent v porovnaní so stavom pred siedmimi rokmi, keď sme pracovali na poslednom dlhodobom rozpočte. Zvýšenie príspevkov členských štátov v absolútnom vyjadrení nepredstavuje pre ne dodatočnú záťaž, keďže ich ekonomiky a vnútroštátne verejné rozpočty tiež rástli,“ uviedli europoslanci.
Podľa ich slov EÚ musí v nasledujúcich rokoch urobiť viac pre ochranu svojich občanov, pre zachovanie bezpečnosti, pre rast konkurencieschopnosti a pokračovanie v investovaní do infraštruktúry a pre podporu poľnohospodárov. „To dokážeme len s ambicióznym rozpočtom. Pri menšom rozpočte výzvy nezmiznú. Naopak, budeme ich musieť financovať na národnej úrovni rôznymi spôsobmi, čo bude v budúcnosti pravdepodobne nákladnejšie,“ upozornili.
Výbor EP pre rozpočet uviedol, že všetky vládnuce strany v 27 členských štátoch Únie majú spolu v EP iba okolo 270 kresiel. Absolútna väčšina potrebná na prijatie VFR je 361 kresiel. „Európsky parlament bude hlasovať iba za rozpočet, s ktorým súhlasí, podporu možno získať iba presvedčením jeho poslancov. Rada EÚ ju europarlamentu nemôže vnútiť,“ skonštatovali Murešan a Tavaresová.
Upozornili, že VFR nie je len finančný nástroj, ale aj plán pre priority Európy a bude formovať to, ako krajiny EÚ budú spoločne reagovať na výzvy, ktoré ich čakajú po roku 2028. „Parlament je odhodlaný premeniť ambície na konkrétne činy, ale aby sme mohli konať, potrebujeme dostatočné zdroje. To znamená nielen ambiciózny rozpočet, ale aj udržateľný a moderný systém financovania vrátane nových vlastných zdrojov. Potrebujeme tiež, aby sa všetci pri rokovaní angažovali s rovnakým odhodlaním,“ odkázali spoluspravodajcovia.
Neformálne rokovanie v Dubline sa konalo pod taktovkou írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Ministri vo formáte Rady EÚ pre všeobecné záležitosti budú o VFR rokovať aj na oficiálnom zasadnutí v Bruseli 22. septembra.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)