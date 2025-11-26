< sekcia Zahraničie
EP vyzýva na zavedenia hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete
Dokument podporilo 483 europoslancov, proti hlasovalo 92 a 86 sa zdržalo.
Autor TASR
Štrasburg 26. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete, vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete. Píše o tom TASR s odvolaním sa na tlačové vyhlásenie EP.
Dokument podporilo 483 europoslancov, proti hlasovalo 92 a 86 sa zdržalo. EP v ňom vyjadruje hlboké znepokojenie nad rizikami pre fyzické a duševné zdravie, ktorým sú deti vystavené v online prostredí. Žiada tiež posilnenie ochrany pred manipulatívnymi stratégiami ktoré zvyšujú riziko závislosti či zhoršujú schopnosť sústredenia sa. Nemá legislatívny charakter, ide o vyjadrenie stanoviska EP a odporúčanie.
EP navrhuje harmonizovanú minimálnu hranicu 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam, platformám na zdieľanie videí a AI chatbotom. Deti vo veku 13 až 16 rokov by mali mať umožnený prístup so súhlasom rodičov.
Poslanci zároveň v uznesení podporili prácu Európskej komisie na vývoji nástrojov na overovanie veku, zdôrazňujú však, že používané systémy musia byť presné a musia chrániť súkromie maloletých. Pripomínajú, že ani efektívne overovanie veku nezbavuje sociálne platformy zodpovednosti za bezpečný a veku primeraný dizajn ich služieb.
Na zlepšenie dodržiavania pravidiel, najmä v oblasti ochrany detí a vekového overovania, europoslanci navrhujú zavedenie osobnej zodpovednosti vrcholových manažérov platforiem v prípadoch závažného a opakovaného porušovania legislatívy vrátane Nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA).
Europarlament tiež vyzýva na zákaz najškodlivejších návykových praktík a na prijatie opatrení proti manipulatívnym technológiám, akými sú cielená reklama, influencerský marketing či návykový dizajn služieb. Žiada tiež lepšiu ochranu maloletých pred „komerčným vykorisťovaním“.
Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2025 viac ako 90 percent opýtaných Európanov považuje opatrenia na ochranu detí v online prostredí za naliehavo potrebné, a to najmä v súvislosti s negatívnym vplyvom sociálnych médií na duševné zdravie (93 percent), kyberšikanou (92 percent) a potrebou účinných spôsobov, ako obmedziť prístup k obsahu nevhodnému pre daný vek (92 percent).
Dokument podporilo 483 europoslancov, proti hlasovalo 92 a 86 sa zdržalo. EP v ňom vyjadruje hlboké znepokojenie nad rizikami pre fyzické a duševné zdravie, ktorým sú deti vystavené v online prostredí. Žiada tiež posilnenie ochrany pred manipulatívnymi stratégiami ktoré zvyšujú riziko závislosti či zhoršujú schopnosť sústredenia sa. Nemá legislatívny charakter, ide o vyjadrenie stanoviska EP a odporúčanie.
EP navrhuje harmonizovanú minimálnu hranicu 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam, platformám na zdieľanie videí a AI chatbotom. Deti vo veku 13 až 16 rokov by mali mať umožnený prístup so súhlasom rodičov.
Poslanci zároveň v uznesení podporili prácu Európskej komisie na vývoji nástrojov na overovanie veku, zdôrazňujú však, že používané systémy musia byť presné a musia chrániť súkromie maloletých. Pripomínajú, že ani efektívne overovanie veku nezbavuje sociálne platformy zodpovednosti za bezpečný a veku primeraný dizajn ich služieb.
Na zlepšenie dodržiavania pravidiel, najmä v oblasti ochrany detí a vekového overovania, europoslanci navrhujú zavedenie osobnej zodpovednosti vrcholových manažérov platforiem v prípadoch závažného a opakovaného porušovania legislatívy vrátane Nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA).
Europarlament tiež vyzýva na zákaz najškodlivejších návykových praktík a na prijatie opatrení proti manipulatívnym technológiám, akými sú cielená reklama, influencerský marketing či návykový dizajn služieb. Žiada tiež lepšiu ochranu maloletých pred „komerčným vykorisťovaním“.
Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2025 viac ako 90 percent opýtaných Európanov považuje opatrenia na ochranu detí v online prostredí za naliehavo potrebné, a to najmä v súvislosti s negatívnym vplyvom sociálnych médií na duševné zdravie (93 percent), kyberšikanou (92 percent) a potrebou účinných spôsobov, ako obmedziť prístup k obsahu nevhodnému pre daný vek (92 percent).