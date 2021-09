Weber chce nahradiť Donalda Tuska vo vedení Európskej ľudovej strany

Brusel 9. septembra (TASR) – Nemecký europoslanec a šéf politickej frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber sa vzdal možnosti stať sa predsedom europarlamentu od januára 2022 do nasledujúcich eurovolieb v roku 2024. Uviedol to spravodajský server Politico.



Dvaapolročný mandát súčasného predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý je z frakcie socialistov a demokratov (S&D), vyprší v januári budúceho roka a podľa internej politickej dohody frakcií europarlamentu by ďalším šéfom zákonodarného zboru mal byť zástupca ľudovcov.



O Weberovi ako možnom nástupcovi Sassoliho sa v kuloároch EP hovorí už dlhšie, ako však upozornil Politico, Weber sa rozhodol kandidovať radšej za predsedu celoeurópskej Európskej ľudovej strany, kde by mohol nahradiť Donalda Tuska. Poľský politik šéfuje najväčšej politickej rodine v Európe od roku 2019, oznámil však svoje plány vrátiť sa na poľskú politickú scénu a ľudovci musia zaňho nájsť vhodnú náhradu.



Podľa Politico Weber momentálne nemá v radoch EPP protikandidáta, nikto z bývalých hláv vlád alebo štátov z radoch ľudovcov z krajín EÚ sa na Tuskovu pozíciu nehlási.



Weber bol kandidátom EPP na šéfa Európskej komisie v roku 2019 po tom, ako ľudovci jasne vyhrali eurovoľby, nemal však dostatočnú podporu lídrov členských krajín a Angela Merkelová od jeho podpory údajne ustúpila aj po tlaku zo strany francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a maďarského premiéra Viktora Orbána (vtedy ešte člena EPP).



Weber je podľa Politico v členskej základni EPP vnímaný ako človek, ktorý môže sceliť stranu v čase, keď ľudovci v Európe strácajú na popularite a prehrávajú v národných voľbách členských krajín EÚ, a prebrať zodpovednosť za jej smerovanie v neistých a krízových časoch. Všeobecne sa očakáva, že získa dostatočnú podporu členskej základne EPP na funkciu uvoľnenú po Tuskovi.



Toto rozhodnutie však môže zneistiť „džentlmenskú dohodu" troch hlavných politických frakcií v EP (ľudovcov, socialistov a liberálov) o rošáde v predsedníckom kresle v polovičke mandátu. Sassoli už podľa Politico signalizoval, že by rád zostal aj naďalej vo svojej funkcii, čo nebýva zvykom.



Ľudovci trvajú na tom, že dohoda o zmene na predsedníckom kresle v EP by mala platiť, a vedenie europarlamentu by malo prejsť na iného poslanca z radov konzervatívcov. V tejto súvislosti sa hovorí, že šancu vystriedať Sassoliho má v súčasnosti prvá viceprezidentka EP, maltská poslankyňa Roberta Metsolová, ale aj podpredsedníčka EPP a holandská poslankyňa Esther de Langeová či dlhodobo muž číslo dva v EPP a tiež podpredseda frakcie Esteban González Pons zo Španielska.