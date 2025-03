EP zakázal vstup predstaviteľom Huawei kvôli vyšetrovaniu korupcie

Brusel 14. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) v piatok oznámil, že zakázal zástupcom čínskeho technologického koncernu Huawei vstup do svojich priestorov. K tomuto rozhodnutiu došlo deň po tom, čo belgická polícia zadržala niekoľko osôb v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie v prospech tejto spoločnosti. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a portálu Politico.



Polícia pred zadržaním niekoľkých osôb vykonala razie na dvoch desiatkach miest v Bruseli, Valónsku a Flámsku, ale aj v Portugalsku, v súvislosti s údajnou účasťou na "aktívnej korupcii v EP, ako aj na falšovaní a používaní falzifikátov". V rámci vyšetrovania korupcie a prania špinavých peňazí "bolo zaistených niekoľko dokumentov a vecí, ktoré sa musia ďalej analyzovať", dodali úrady.



"Parlament sa rozhodol ako preventívne opatrenie s okamžitou platnosťou pozastaviť prístup zástupcov spoločnosti Huawei do parlamentu," uviedol hovorca EP. Zákaz je podľa neho dočasný, kým orgány neukončia vyšetrovanie.



Hovorca Európskej komisie pre transparentnosť Olof Gill povedal, že všetky kabinety komisárov a všetky generálne riaditeľstvá "dostanú pokyn okamžite pozastaviť kontakty a stretnutia so spoločnosťou Huawei až do ďalšieho oznámenia".



Podľa registra transparentnosti EÚ má deväť zástupcov Huawei akreditáciu do priestorov europarlamentu v Bruseli a Štrasburgu.



K spomínaným raziám došlo necelé dva roky po korupčnom škandále známom ako Katargate, ktorý otriasol Európskym parlamentom a prinútil Brusel urýchliť reformy zamerané na obmedzenie vonkajšieho vplyvu. Podľa vyšetrovateľov niektoré arabské štáty podplácali poslancov EP a ďalších predstaviteľov tejto inštitúcie, aby presadzovali ich záujmy.



Aktivisti za transparentnosť, ktorí po škandále v roku 2022 obvinili europarlament, že sa bráni reformám, ho vyzvali, aby okamžite prešetril najnovšie tvrdenia.



Huawei sa podľa AFP odmietol vyjadriť k zákazu EP. Predtým uviedol, že obvinenie z korupcie berie vážne a voči korupcii má nulovú toleranciu. Zároveň prisľúbil bezodkladnú komunikáciu s belgickými vyšetrovateľmi.



Portál Politico už v roku 2023 informoval, že belgická tajná služba preveruje tamojšie pôsobenie Huawei. Vypočúvala údajne bývalých zamestnancov čínskej firmy ohľadne lobingu v prostredí inštitúcií EÚ. Belgická tajná služba sa podľa Politica zaujímala o možné využívanie neštátnych aktérov, ako napríklad lobistov Huawei v Bruseli, na presadzovanie štátnych záujmov Číny v Európe.