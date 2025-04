EP zbavil imunity českú europoslankyňu Nagyovú pre kauzu Čapí hnízdo

Štrasburg 1. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu zbavili imunity českú europoslankyňu a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú z frakcie Patrioti pre Európu (PfE). V Česku je obžalovaná v kauze Čapí hnízdo, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.



Výbor EP pre právne veci (JURI) odporučil Nagyovú zbaviť imunity v polovici marca. Zbavenie imunity pre europoslanca neznamená, že je vinný. Vnútroštátnym súdnym orgánom to len umožňuje začať vyšetrovanie alebo súdne konanie.



Bývalý český premiér Andrej Babiš a Nagyová sú obžalovaní dotačného podvodu v kauze Čapí hnízdo. Mestský súd v Prahe ich minulý rok vo februári už druhýkrát oslobodil bez právoplatného rozsudku. Podozrenie polície a žalobcu o možnom dotačnom podvode bolo podľa súdu síce dôvodné, ale dôkazy ho bez pochybností nepreukázali.



Prípadom sa teraz zaoberá odvolací súd. Konanie bolo prerušené, pretože Nagyová získala imunitu vďaka úspešnej kandidatúre v júnových voľbách do europarlamentu. Vrchný súd v Prahe preto požiadal EP, aby ju zbavil imunity. Nagyová je podľa vlastných slov presvedčená, že český súd aj tretíkrát rozhodne v jej prospech a očistí ju.



Nagyová podľa obžaloby požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Preto mal údajne Babiš na prelome rokov 2007 a 2008 zaistiť vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previesť na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa štátneho zástupcu (prokurátora) boli prevody akcií účelové s cieľom získať peniaze, na ktoré by inak nemali nárok.