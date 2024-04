EP: Ženy musia mať kontrolu nad svojimi reprodukčnými právami

Brusel 11. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli prijali uznesenie, ktorým chcú zakotviť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za uznesenie hlasovalo 336 poslancov, 163 bolo proti a 39 sa zdržalo hlasovania. V uznesení odsudzujú spiatočníctvo v oblasti práv žien a všetky pokusy obmedziť alebo odstrániť existujúcu ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRHR) a rodovej rovnosti, ku ktorým dochádza na celom svete vrátane členských štátov EÚ.



Chcú, aby sa článok 3 Charty základných práv EÚ doplnil tak, aby "každý mal právo na telesnú autonómiu, na slobodný, informovaný, úplný a univerzálny prístup k SRHR a ku všetkým súvisiacim zdravotníckym službám bez diskriminácie, vrátane prístupu k bezpečnému a zákonnému prerušeniu tehotenstva".



Text vyzýva členské štáty EÚ, aby dekriminalizovali interrupcie v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 a odstránili prekážky brániace interrupciám a bojovali proti nim.



Okrem toho uznesenie vyzýva Poľsko a Maltu, aby zrušili svoje zákony a iné opatrenia, ktoré zakazujú a obmedzujú interrupcie. Poslanci odsúdili, že v niektorých členských štátoch je interrupcia odopieraná praktickými lekármi a v niektorých prípadoch aj celými zdravotníckymi zariadeniami na základe doložky o svedomí, často v situáciách, keď akékoľvek oneskorenie ohrozí život alebo zdravie pacienta.



EP presadzuje, aby metódy a postupy pri umelom prerušení tehotenstva boli povinnou súčasťou učebných osnov pre lekárov a študentov medicíny. Členské štáty by mali zabezpečiť prístup k celej škále služieb SRHR vrátane komplexnej a veku primeranej sexuálnej a vzťahovej výchove.



Mali by sa zároveň sprístupniť dostupné, bezpečné a bezplatné antikoncepčné metódy a poradenstvo pri plánovaní rodičovstva, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť osloveniu zraniteľných skupín.



Poslanci sa obávajú výrazného nárastu financovania skupín, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a možnostiam voľby na celom svete vrátane EÚ. Vyzvali preto Európsku komisiu, aby zabezpečila, že organizácie, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a právam žien vrátane reprodukčných práv, nebudú dostávať finančné prostriedky EÚ.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)