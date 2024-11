EP žiada cielenejšie sankcie proti tieňovej flotile Ruska

Brusel 14. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) sa vo štvrtok v Bruseli zhodli na tom, že je potrebné zaviesť cielenejšie sankcie EÚ proti takzvanej "tieňovej flotile" Ruska, ktorá Moskve pomáha predávať ropu, obchádzať už zavedené sankcie a je kľúčovým finančným zdrojom pre vedenie vojny na Ukrajine. Informuje o tom spravodajca TASR.



Poslanci upozornili, že Rusko používa staré, často nepoistené tankery s nejasným vlastníctvom na vývoz svojej ropy a ropných produktov do zahraničia, a to aj napriek sankciám EÚ, skupiny G7 a medzinárodným sankciám. Tieňová flotila vyvoláva obavy z rizika environmentálnych katastrof vrátane vážnych únikov ropy a zároveň predstavuje kľúčový finančný zdroj pre Rusko pri vedení jeho agresie proti Ukrajine.



V prijatom uznesení Európsky parlament vyzýva na cielenejšie opatrenia proti týmto plavidlám v rámci ďalších sankčných balíkov, ktoré EÚ pripravuje, vrátane opatrení voči jednotlivým lodiam, ich vlastníkom, prevádzkovateľom, manažérom a súvisiacim účtom, bankám a poisťovniam.



Poslanci žiadajú systematické sankcionovanie lodí plaviacich sa v európskych vodách bez poistenia a vyzvali EÚ, aby posilnila svoje možnosti dohľadu, najmä cez bezpilotné a satelitné monitorovanie, a aby vykonávala cielené inšpekcie na mori.



Zákonodarcovia rovnako požadujú, aby členské štáty EÚ určili prístavy schopné postarať so o sankcionované lode prepravujúce ruskú ropu a skvapalnený zemný plyn (LNG) a zadržať nelegálny náklad bez náhrady.



Uznesenie je adresované aj krajinám G7, aby lepšie presadzovali cenový strop uvalený na ruskú ropu prepravovanú po mori, znížili cenový strop ropy a zakročili proti medzerám, ktoré Rusko využíva na prekladanie a predaj svojej ropy a ropných produktov za trhové ceny.



Poslanci vyzvali EÚ a jej členské štáty, aby zakázali akýkoľvek dovoz ruských fosílnych palív vrátane LNG s dôrazom na to, že vplyv existujúcich sankcií a finančná a vojenská podpora Ukrajine budú oslabované, pokiaľ bude Únia stále dovážať ruské fosílne palivá.



V prijatom texte sa uvádza, že EÚ by mala vážne prehodnotiť svoju bilaterálnu spoluprácu s tretími krajinami, ktoré pomáhajú Rusku obchádzať zavedené sankcie, ak bude predošlé diplomatické úsilie neúspešné.



Fínsky europoslanec Ville Niinistö, tieňový spravodajca pre toto uznesenie, v správe pre médiá upozornil, že ruská tieňová flotila smeruje k ekologickej katastrofe v Baltskom mori a keďže väčšina lodí je nepoistená, náklady na riešenie prípadnej katastrofy by znášali krajiny EÚ.



"Vyzývame vlajkové štáty mimo EÚ, ako je Panama, aby spolupracovali a odstránili tieto lode zo svojich registrov. Vyzývame tiež EÚ a členské štáty, aby sa pripravili na prípady úniku ropy. Dlhujeme to nielen životnému prostrediu, ale aj našim ukrajinským spojencom, ktorí každý deň prinášajú obete pri obrane Európy pred Ruskom," odkázal Niinistö.