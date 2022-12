EP žiada lepšiu ochranu osôb so zdravotným znevýhodnením žijúcich v EÚ

Brusel/Štrasburg 13. decembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok v Štrasburgu hlasovali o ochrane práv osôb so zdravotným znevýhodnením v EÚ a boji proti diskriminácii. Informuje o tom spravodajca TASR.



V správe, za ktorú hlasovalo 526 poslancov, 10 boli proti a 83 sa zdržalo, navrhujú opatrenia, ktoré by obnovili sociálny, právny a politický rámec pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením a pomohli odstrániť stereotypy o ich schopnostiach.



Poslanci chcú, aby sa rozšírili výhody pripravovaného preukazu EÚ pre osoby so zdravotným znevýhodnením a aby jeho zavedenie bolo povinnosťou členských štátov.



Zároveň chcú lepšiť prístup tejto komunity na trh práce. Vyzvali Európsku komisiu, aby vypracovala právny rámec pre inkluzívne podniky a začala s revíziou smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní. Podľa stanoviska EP žiadne segregované prostredie by nemalo dostávať finančné prostriedky EÚ.



Dôvodom obáv je pridružená diskriminácia zdravotného znevýhodnenia na základe iných vlastností (rod, rasa, vek, náboženstvo alebo sexuálna orientácia).



Poslanci upozornili, že osoby so zdravotným znevýhodnením musia mať rovnakú možnosť voliť a kandidovať vo voľbách. Pokiaľ ide o európskych občanov žijúcich v inej krajine EÚ, rozhodnutia o zbavení ich právnej spôsobilosti prijaté v členskom štáte ich pôvodu by nemali nevyhnutne viesť k tomu, že nie sú oprávnení byť volení a voliť tam, kde žijú, zdôrazňujú poslanci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)