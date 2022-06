EP žiada o udelenie kandidátskeho štatútu Ukrajine a Moldavsku

Brusel 23. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtkovom uznesení vyzval Európsku radu na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskych krajín na vstup do EÚ Ukrajine a Moldavsku, informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Za uznesenie na takzvanom miniplenárnom zasadnutí hlasovalo 539 europoslancov, 45 bolo proti a 14 sa zdržali. Hlavy štátov a predsedovia vlád členských krajín EÚ rokujú počas štvrtka a piatka na summite, počas ktorého majú rozhodovať aj o udelení štatútu kandidátskych krajín Ukrajine a Moldavsku. EP vyzval aj na udelenie štatútu kandidáta Gruzínsku, akonáhle táto krajina splní priority stanovené Európskou komisiou. Apeloval tiež na oživenie procesu rozširovania Únie o krajiny západného Balkánu.



Europoslanci vyzdvihli odhodlanie a statočnosť Ukrajiny čeliacej ruskej agresii, pripomenuli však zároveň, že do Európskej únie sa nedá vstúpiť skratkou, ale je nevyhnutné splniť príslušné kritériá a zaviesť reformy. Europarlament v tejto súvislosti vyzval vedenie Ukrajiny, Moldavska aj Gruzínska, aby pridali v reformnom úsilí.



"Ukrajinci, Moldavci a Gruzínci si zaslúžia žiť v slobodných, demokratických a prosperujúcich krajinách, ktoré sú hrdé a oddané európskej rodine," uvádza sa v uznesení zákonodarného zboru EÚ.



Prijatý text zároveň zdôrazňuje, že neexistuje žiadna alternatíva k rozširovaniu Únie a toto konkrétne rozšírenie má osobitný rozmer "geostrategickej investície" do stabilnej, silnej a jednotnej EÚ.