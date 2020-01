EP žiada plán proti nezákonnému obchodovaniu s domácimi zvieratami

Brusel 21. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyzývajú na prijatie akčného plánu, ktorý by zamedzil nezákonnému obchodovaniu s domácimi zvieratami.



Výbor EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) vyzval v utorok na prijatie akčného plánu na úrovni celej Európskej únie, ktorý bude riešiť túto problematiku. Členovia výboru (66 poslancov hlasovalo za, traja sa zdržali) prijali uznesenie požadujúce opatrenia s cieľom chrániť dobré životné podmienky zvierat.



Poslanci sa v prijatom texte uznesenia vyslovili za prijatie akčného plánu EÚ, v ktorom sa jasne vymedzia kompetencie pre riešenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami. Európska komisia by mala zaviesť povinný celoeurópsky systém na identifikáciu a registráciu mačiek a psov, zadefinovať veľké komerčné chovné zariadenia známe ako "továrne na šteňatá", zlepšiť presadzovanie práva a zaviesť prísnejšie sankcie pre zúčastnené strany porušujúce zákon (veterinári, vnútroštátne verejné služby, hospodárske subjekty). Medzi navrhované opatrenia patria aj lepšia spolupráca a komunikácia medzi colnými a veterinárnymi orgánmi, školenia pre ich zamestnancov a povzbudzovanie ľudí, aby si radšej osvojovali zvieratá z útulkov, ako ich kupovali.



O návrhu z dielne výboru ENVI by mali hlasovať všetci europoslanci na februárovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu.



Podľa správy EP v Únii prekvitá nezákonný obchod s domácimi zvieratami, čo je porušením nariadenia EÚ o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat (nariadenie č. 576/2013), pričom tento druh obchodovania sa stal zdrojom príjmov aj pre medzinárodné zločinecké skupiny.



