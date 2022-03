EP žiada potravinovú pomoc pre Ukrajinu

Brusel 24. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyzval na okamžité poskytnutie robustnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu a prijatie opatrení na zvýšenie nezávislosti poľnohospodárskej produkcie v EÚ.



Za uznesenie o potrebe naliehavého akčného plánu na zaistenie potravinovej bezpečnosti v Únii aj mimo nej v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu zahlasovalo 413 poslancov, 120 bolo proti a 49 sa zdržalo hlasovania.



Zákonodarcovia v prijatom texte vyzvali na urýchlené poskytnutie pomoci Ukrajine vo forme dodávok potravín a na zmeny v nastavení únijnej stratégie v oblasti produkcie potravín v EÚ.



Parlament v snahe zmierniť závažné dôsledky ruskej invázie na potravinovú bezpečnosť obyvateľov Ukrajiny vyzval na spustenie rozsiahleho dlhodobého programu humanitárnej potravinovej pomoci pre Ukrajinu, a to na úrovni EÚ aj medzinárodného spoločenstva.



Únia by podľa prijatého uznesenia mala zaistiť vytvorenie bezpečných potravinových koridorov na Ukrajinu a z Ukrajiny, ktoré by slúžili ako náhrada uzavretých prístavov na brehu Čierneho mora. Uznesenie tiež žiada, aby Únia poskytla ukrajinským farmárom nedostatkové osivá, palivá a hnojivá.



Pandémia ochorenia COVID-19 a ruská invázia na Ukrajinu podľa europoslancov ukázali, že Únia musí znížiť svoju závislosť od vstupov dovážaných od príliš malého počtu dodávateľov z krajín mimo EÚ a treba sa zamerať na diverzifikáciu dodávok z tretích krajín.



Európska komisia by podľa zákonodarcov mala z krátkodobého hľadiska uvažovať nad možnosťami, ako pomôcť zmierniť dosah výrazného zvýšenia cien hnojív na poľnohospodárov. Z dlhodobého hľadiska je treba posúdiť prechod na alternatívne organické zdroje živín a podporu inovácií v poľnohospodárstve.



Parlament v reakcii na narušenie dovozu agroproduktov požaduje prijatie opatrení na zvýšenie domácej produkcie potravín. Poľnohospodárska pôda by sa podľa poslancov mala využívať len na výrobu potravín a krmív.



Zákonodarcovia tiež v snahe vyriešiť nedostatok určitých plodín presadzujú, aby bolo roľníkom umožnené využívať v roku 2022 na ich pestovanie aj pôdu ležiacu úhorom. Komisia by tiež mala poskytnúť najviac zasiahnutým odvetviam podporu a zmobilizovať krízovú rezervu v objeme 479 miliónov eur.



Voľnejšie ruky v oblasti podpory agrosektoru by mali mať podľa poslancov aj členské štáty EÚ, ktorým by malo byť umožnené poskytovať subjektom na poľnohospodárskom trhu širokú, rýchlu a flexibilnú podporu vo forme štátnej pomoci.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)