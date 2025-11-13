< sekcia Zahraničie
EP žiada prijatie konkrétnych opatrení na podporu rodovej rovnosti
EP tiež žiada vytvorenie záväzného rámca na zabezpečenie plného a rovného prístupu k sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám.
Autor TASR
Brusel 13. novembra (TASR) - Europoslanci požadujú od Európskej únie prijatie konkrétnych opatrení na riešenie problémov súvisiacich s rodovo podmieneným násilím, zdravotnou starostlivosťou a postavením žien na trhu práce. Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok schválil Európsky parlament (EP), informuje TASR.
EP vyzval Európsku komisiu (EK), aby predložila ambicióznu stratégiu rodovej rovnosti na obdobie rokov 2026 až 2030, ktorá bude obsahovať konkrétne legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v kľúčových oblastiach. Správu prijal 310 hlasmi za, 222 proti a 68 poslancov sa zdržalo hlasovania.
V súvislosti s rodovo podmieneným násilím poslanci žiadajú, aby Komisia predložila Rade EÚ návrh na zaradenie tohto typu násilia medzi závažné trestné činy EÚ s cezhraničným rozmerom. EK by podľa nich mala pripraviť usmernenia na uplatňovanie nedávno prijatého právneho predpisu o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu a uznať femicídu (vražda ženy alebo dievčaťa z dôvodu pohlavia, pozn. TASR) ako osobitný trestný čin.
Europoslanci zároveň vyzývajú Komisiu, aby predložila návrh definície znásilnenia založenej na súhlase, a členské krajiny, ktoré ešte neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak urobili.
EP tiež žiada vytvorenie záväzného rámca na zabezpečenie plného a rovného prístupu k sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám. Europoslanci podporujú, aby bolo právo na bezpečnú a legálnu starostlivosť v oblasti interrupcie zahrnuté do Charty základných práv EÚ.
V prijatej správe sa tiež zdôrazňuje potreba podpory vstupu žien na trh práce a ich zotrvania v ňom, pričom vyzýva EK na prijatie opatrení na zníženie rozdielov v zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch medzi ženami a mužmi.
Poslanci EP okrem toho naliehajú na Komisiu, aby posilnila mechanizmy na riešenie úpadku demokracie a útokov na práva žien a osôb LGBTIQ+ komunity.
EP vyzval Európsku komisiu (EK), aby predložila ambicióznu stratégiu rodovej rovnosti na obdobie rokov 2026 až 2030, ktorá bude obsahovať konkrétne legislatívne aj nelegislatívne opatrenia v kľúčových oblastiach. Správu prijal 310 hlasmi za, 222 proti a 68 poslancov sa zdržalo hlasovania.
V súvislosti s rodovo podmieneným násilím poslanci žiadajú, aby Komisia predložila Rade EÚ návrh na zaradenie tohto typu násilia medzi závažné trestné činy EÚ s cezhraničným rozmerom. EK by podľa nich mala pripraviť usmernenia na uplatňovanie nedávno prijatého právneho predpisu o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu a uznať femicídu (vražda ženy alebo dievčaťa z dôvodu pohlavia, pozn. TASR) ako osobitný trestný čin.
Europoslanci zároveň vyzývajú Komisiu, aby predložila návrh definície znásilnenia založenej na súhlase, a členské krajiny, ktoré ešte neratifikovali Istanbulský dohovor, aby tak urobili.
EP tiež žiada vytvorenie záväzného rámca na zabezpečenie plného a rovného prístupu k sexuálnym a reprodukčným zdravotným službám. Europoslanci podporujú, aby bolo právo na bezpečnú a legálnu starostlivosť v oblasti interrupcie zahrnuté do Charty základných práv EÚ.
V prijatej správe sa tiež zdôrazňuje potreba podpory vstupu žien na trh práce a ich zotrvania v ňom, pričom vyzýva EK na prijatie opatrení na zníženie rozdielov v zamestnanosti, odmeňovaní a dôchodkoch medzi ženami a mužmi.
Poslanci EP okrem toho naliehajú na Komisiu, aby posilnila mechanizmy na riešenie úpadku demokracie a útokov na práva žien a osôb LGBTIQ+ komunity.