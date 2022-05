EP žiada Rusko, aby vrátilo lietadlá prenajaté zo zahraničia

Štrasburg 5. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) ocenili vo štvrtok európskych prevádzkovateľov dopravy a cestovného ruchu za pomoc poskytovanú utečencom z Ukrajiny. Zároveň vyzvali Rusko, aby vrátilo "ukradnuté" lietadlá prenajaté od zahraničných spoločností, informuje spravodajca TASR.



Uznesenie o vplyve vojny Ruska proti Ukrajine na sektor dopravy a cestovného ruchu v EÚ, ktoré schválili europoslanci, oceňuje, že európski dopravcovia ponúkajú ukrajinským občanom bezplatné cestovanie vlakom, autobusom, loďou alebo lietadlom. Sektor dopravy sa tak stal strategickým nástrojom na poskytovanie solidarity a podpory Ukrajine a jej občanom



Poslanci tiež odsúdili skutočnosť, že Rusko v jasnom rozpore s medzinárodnými pravidlami civilného letectva prinútilo lietadlá prenajaté od zahraničných spoločností, aby sa znova zaregistrovali v ruskom národnom registri lietadiel.



"Takúto krádež nemožno tolerovať," uvádza sa v uznesení EP, ktoré požaduje okamžité vrátenie týchto lietadiel ich zákonným vlastníkom.



Prijatý dokument vyzýva EÚ, aby ďalej sprísňovala sankcie voči ruskému námornému sektoru a odmietla povoliť lodiam, ktoré zakotvili v Rusku na ceste do Únie, vstúpiť do prístavov EÚ. A odporučili, aby všetky lode, ktoré chcú zastaviť v prístavoch EÚ, mali zakázané dopĺňať palivo v ruských prístavoch.



Okrem toho poslanci zdôraznili, že EÚ by mala pomôcť členským štátom pri rozvoji dopravných prepojení tak v rámci EÚ, ako aj medzi Úniou a západným Balkánom, Moldavskom, Gruzínskom a Ukrajinou. Podľa nich je potrebné rozšíriť transeurópsku dopravnú sieť aj na Ukrajinu a Moldavsko.



Poslanci ďalej vyzvali krajiny EÚ, aby podporili hotely a služby krátkodobého prenájmu v eurobloku, ktoré prijímajú ukrajinských utečencov. Podporu podľa nich potrebujú aj európski dopravcovia s prepojením na ruský trh, pretože musia preorientovať svoje operácie mimo Ruska.