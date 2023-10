EP žiada ukončiť pretrvávajúcu segregáciu rómskych detí v školách

Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu vyzvali na prijatie komplexného súboru politík a primeraného financovania na riešenie segregácie rómskych detí vo vzdelávaní v krajinách EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Uznesenie EP v mene politickej frakcie európskych ľudovcov (EPP) presadil slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽANO). Europoslanci odsúdili segregáciu rómskych detí v špeciálnych školách a poukázali na to, že štandardizované psychologické testy by nemali byť nástrojom vylúčenia. Namiesto toho sú potrebné stratégie "desegregácie", inkluzívne metódy vzdelávania a záruky plného prístupu k školským aktivitám.



Právne konania o porušení legislatívy EÚ v súvislosti so smernicou o rasovej rovnosti (2014 voči Česku, 2015 voči Slovensku, 2016 voči Maďarsku) ako aj postúpenie Slovenska na Súdny dvor EÚ v roku 2023 túto situáciu nenapravilo.



Podľa EP Európska komisia by mala urobiť všetko na ochranu základných hodnôt EÚ, počnúc smerovaním finančných prostriedkov na nediskriminačné praktiky. Systémovým zlyhaním v boji proti diskriminácii by sa mala zaoberať jej výročná správa o právnom štáte a nevykonanie príslušných súdnych rozsudkov by malo viesť k spusteniu mechanizmu podmienenosti dodržiavania zásad právneho štátu.



Poslanci zdôraznili, že krajiny EÚ musia zintenzívniť úsilie o odstránenie systémovej diskriminácie a pripomenuli, že účasť rómskych detí na predškolskom vzdelávaní má pozitívny vplyv na ich rozvoj, zamestnanie a prístup k bývaniu. Členské štáty by tiež mali systematicky monitorovať riziká predčasného ukončenia školskej dochádzky a poskytovať pedagogickú pomoc a poradenstvo. Dôležité sú aj mimoškolské aktivity pre rodičov.



Poslanci upozornili, že školy, ktoré navštevujú rómske deti, majú často nedostatočnú kapacitu, fungujú na dve smeny, sú umiestnené v schátraných alebo kontajnerových budovách a ponúkajú subštandardné segregované vzdelávanie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)