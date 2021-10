EP chce pre osoby so zdravotným postihnutím jednotný preukaz EÚ

Brusel/Štrasburg 7. októbra (TASR) - Všetci Európania žijúci so zdravotným postihnutím by mali mať prospech z reformy, ktorej cieľom je harmonizácia preukazov zdravotného postihnutia a vytvorenie jednotného preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím.



Európska únia by mala mať spoločnú definíciu zdravotného postihnutia a zaviesť preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by zaručil vzájomné uznávanie štatútu osôb so zdravotným postihnutím v celej EÚ. Za uznesenie v tomto duchu sa vo štvrtok v Štrasburgu vyslovilo 579 poslancov, 12 bolo proti a 92 sa zdržalo hlasovania.



Europoslanci zdôraznili, že mobilita, vzdelávanie, bývanie a aktívne začlenenie sa do verejného života sú kľúčovou oblasťou reformy, z ktorej by mali mať prospech všetky osoby so zdravotným postihnutím v EÚ.



K schváleným odporúčaniam patrí flexibilnejšia pomoc týmto osobám pri cestovaní po železnici a odstraňovanie akýchkoľvek fyzických a administratívnych prekážok cestovania. Poslanci upozornili, že vzdelávacie systémy musia vyhovovať potrebám rôznych skupín študentov, a poukázali aj na potrebu zaistiť neinštitucionalizované a nesegregované bývanie občanom so zdravotným postihnutím, aby sa mohli stať aktívnymi účastníkmi svojej komunity.



S odkazom na nástup digitálneho veku europoslanci upozornili, že pre túto kategóriu osôb je potrebné prijať konkrétne opatrenia, napríklad aby verejné orgány mohli poskytovať potrebné informácie aj v posunkovej reči, Braillovom písme a ľahko čitateľnom texte pre slabo vidiacich. Tlmočenie do posunkovej reči by malo byť zaistené pri dôležitých verejných prejavoch a všetky vládne budovy by mali byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.



V neposlednom rade EP poukázal na to, že EÚ sa musí viac zamerať na boj proti násiliu vrátane rodovo podmieneného násilia a obťažovaniu, ktorého obeťami sú osoby so zdravotným postihnutím, a tiež na odstránenie rozdielov v zamestnaní medzi ľuďmi so zdravotným postihnutím a ostatnými.



Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (CRPD) nadobudol v EÚ účinnosť v roku 2011. Výbor EP pre petície (PETI) je orgán, ktorý dohliada na súlad európskej legislatívy s CRPD. Štvrtkové uznesenie EP sa zrodilo po správe výboru PETI vypracovanej po zozbieraní správ a údajov o súčasných problémoch, ktorým v EÚ čelia ľudia so zdravotným postihnutím.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)