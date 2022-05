EP zriadil výbor pre zahraničné zasahovanie do demokratických procesov

Brusel 13. piatok (TASR) - Osobitný výbor Európskeho parlamentu (EP) pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií II si vo štvrtok v Bruseli na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolil francúzskeho poslanca Raphaëla Glucksmanna za svojho predsedu. Koordinátorom frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v tomto výbore bude slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), informuje spravodajca TASR.



Šéf osobitného výboru, ktorý má pracovnú skratku INGE2, v správe pre médiá upozornil, že demokracia v členských krajinách EÚ je pod neustálym útokom a treba ju brániť pred čoraz silnejším a sofistikovanejším zasahovaním zo zahraničia.



"Poslaním tohto osobitného výboru je hodnotiť implementáciu odporúčaní svojho predchodcu, pokračovať v analýze hrozieb a zabezpečiť, aby boli európske voľby v roku 2024 chránené pred takýmito typmi útokov," vysvetlil Glucksmann.



Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií nadväzuje na prácu svojho rovnomenného predchodcu, ktorý svoju činnosť ukončil 23. marca tohto roku. Jeho úlohou bude preskúmať existujúce a plánované právne predpisy EÚ v mnohých oblastiach a odhaliť v nich medzery, ktoré by mohli tretie krajiny zneužiť.



Výbor si zvolil aj svojich podpredsedov, ktorí spolu s predsedom tvoria predsedníctvo výboru. Prvým podpredsedom je španielsky europoslanec Javier Zarzalejos, ďalšími sú Morten Lokkegaard z Dánska, Dace Melbarde z Lotyšska a Wlodzimierz Cimoszewicz z Poľska. Všetkých sedem politických frakcií fungujúcich v EP si zvolilo svojich koordinátorov v tomto výbore. Ľudovci, najväčšia politická skupina v europarlamente, touto úlohou poverili slovenského europoslanca Vladimíra Bilčíka.



Prvé pravidelné zasadnutie novozriadeného výboru sa uskutoční 17. mája. Spoločné zasadnutie s Podvýborom EP pre bezpečnosť a obranu sa bude venovať ruským dezinformáciám a propagande v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Výbor, ktorý má 33 členov, zhrnie svoje zistenia v správe, ktorá bude prijatá do konca jeho jednoročného mandátu.



spravodajca TASR Jaromír Novak