Scipione: Bez plnej účasti nemeckej vlády CoFoE nemá šancu na úspech

Brusel 13. decembra (TASR) - Bez plnohodnotnej účasti Nemecka je úspech Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) neistý. Upozornilo na to už v septembri Centrum pre európsku politiku (EPC) a po sformovaní novej spolkovej vlády to tvrdí aj Nadácia garagErasmus (gE), ktorá upozornila, že CoFoE "zmizlo z radaru" novej vlády v Berlíne.



EPC v septembri s odkazom na nadchádzajúce voľby v Nemecku zdôraznilo, že debaty o budúcnosti Európy majú "nemecký problém", a to preto, lebo CoFoE môže viesť k hmatateľným výsledkom len vtedy, ak do nej Nemecko naplno vloží svoju politickú váhu a vplyv, a to čo najrýchlejšie.



Podobne ako pri mnohých iných veľkých iniciatívach EÚ v minulosti si podľa EPC aj konferencia vyžaduje spoločné vedenie Francúzska a Nemecka. Kým francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý prišiel s nápadom zriadiť túto konferenciu a bol a zostane jej verným podporovateľom, neisté je Nemecko, respektíve jeho nová vláda ako nevyhnutný hráč do nemecko-francúzskeho "tandemu". Lebo iba angažovanosť Macrona nebude stačiť. Bez ambiciózneho nemeckého partnera Macron nemôže sám doviesť konferenciu k úspechu, teda bez plnohodnotnej podpory nástupcu Angely Merkelovej a bez toho, aby Paríž a Berlín "tlačili káru" rovnakým smerom a zaistili tak, že odporúčania občanov zo záverečnej správy sa naozaj pretavia do konkrétnych opatrení a reforiem na úrovni EÚ.



EPC upozornilo, že politická "rekalibrácia" novej nemeckej vlády a potvrdenie jej vplyvu na európsku politiku zaberie určitý čas, avšak práve čas je to, čo konferencii najviac chýba. CoFoE sa aj kvôli pandémii koronavírusu začala s ročným oneskorením a Macron minulý týždeň potvrdil, že záverečná časť konferencie bude v máji 2022.



Nový nemecký kancelár Olaf Scholz sa prvýkrát predstaví všetkým svojim partnerom z ostatných členských krajín v stredu a vo štvrtok v Bruseli na summite EÚ. Agenda summitu je bohatá, nie je isté, že dôjde reč aj na CoFoE a na predstavenie pozície novej nemeckej vlády.



Pravdou však je, že v posledných dvoch rokoch Merkelová, jej poradcovia a tiež nemecké predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici 2020 zohrali významnú úlohu v diskusiách vedúcich k príprave a spusteniu konferencie. Merkelová ako jedna z mála lídrov EÚ otvorene tvrdila, že CoFoE je veľmi potrebnou príležitosťou na diskusiu o budúcnosti Európy za priamej účasti občanov a že by mala vyústiť ku konkrétnym návrhom a reformám.



"Kde teraz stojí Nemecko?" pýta sa v tejto súvislosti Jacopo Scipione z Nadácie garagErasmus. Ide o profesionálnu a medzinárodnú sieť členov generácie Erasmus, ktorej cieľom je podporovať formovanie lepšie integrovanej Európy, pričom gE sa prostredníctvom sociálnych sietí snaží správať ako "veľký európsky influencer" a budovať ekosystém medzinárodne zmýšľajúcich talentov, spoločností, miestnych orgánov a univerzít, aby pomohli "Európe rásť".



Aj Scipione poukázal na skutočnosť, že podobne ako pri iných predchádzajúcich iniciatívach EÚ je nemecko-francúzsky tandem nevyhnutný na dosiahnutie najlepšieho výsledku CoFoE. A kým Francúzsko a Macron sú silnými zástancami konferencie, nemožno to isté povedať o Nemecku.



Lebo po nemeckých spolkových voľbách CofoE ako keby zmizla z radaru nemeckej politiky. Politickú a mediálnu pozornosť pohltili samotné voľby a proces zostavovania novej spolkovej vlády po 16 rokoch Angely Merkelovej.



"Riziko, že konferencia stratí svoju silu aj na európskej úrovni, je veľmi vysoké: bez nemeckého vedenia nebudú hlavy štátov a vlád EÚ tejto konferencii venovať dostatočnú pozornosť," skonštatoval Scipione. Priznal, že odchod Merkelovej z postu kancelárky je veľkou stratou, lebo kancelárka zohrávala kľúčovú úlohu v európskej diskusii. Od migračnej krízy až po plán obnovy EÚ, každý nový míľnik smerom k hlbšej európskej integrácii sa podarilo dosiahnuť aj vďaka Merkelovej charizme a odhodlaniu.



Podľa jeho slov aj Merkelová aj Macron zdôrazňovali, že CofoE má byť príležitosť urobiť z občanov nových aktérov obnovenej politickej diskusie. Teraz je táto príležitosť ohrozená. Práve preto nová nemecká vláda musí urýchlene predstaviť svoje konkrétne pozície k otázkam a návrhom riešeným počas doterajších zasadnutí občianskych panelov a predkladaným prostredníctvom digitálnej viacjazyčnej platformy.







