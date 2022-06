Epidémia cholery sa v Mariupole už začala, uviedol poradca starostu

Mariupol 6. júna (TASR) - Ruskí predstavitelia v okupovanom Mariupole zatvorili toto juhoukrajinské prístavné mesto do karantény pre možné vypuknutie cholery. V pondelok o tom informoval portál britského denníka The Guardian s odvolaním sa na ukrajinské úrady.



Poradca starostu Mariupola Petro Andriuščenko pre ukrajinskú televíziu uviedol, že mesto sa pripravuje na epidémiu, pretože sa v ňom hromadia mŕtve telá a odpadky.



Andriuščenko, ktorý z mesta odišiel na začiatku vojny, citoval svoje zdroje ešte stále prítomné v Mariupole. A povedal: "Slovo cholera počuť v meste medzi miestnymi predstaviteľmi a ich poradcami čoraz častejšie. Pokiaľ vieme, epidémia sa viac-menej už začala."



Dodal, že majú informácie o izolovaných prípadoch nebezpečnej nákazlivej choroby v Mariupole, kde ruské nálety zničili väčšinu mestskej infraštruktúry.



Noviny The Kyiv Independent napísali, že ukrajinské ministerstvo zdravotníctva varovalo, že hromadné pochovávanie a nedostatočný prístup k čistej vode vytvárajú riziko vypuknutia cholery v Mariupole.



Ministerstvo začalo hlásiť podozrivé prípady cholery v oblasti 1. júna, dodali noviny.