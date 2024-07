Epidémia čierneho kašľa v Česku ustupuje, bude sa šíriť aj cez leto

Praha 8. júla (TASR) - Epidémia čierneho kašľa v Česku je na ústupe. Štátny zdravotný ústav (SZÚ) prvýkrát zaznamenal výrazný pokles pod tisíc nových prípadov. Za posledný týždeň ich pribudlo 838, celkom sa tak od začiatku roka ochorením nakazilo viac než 23.000 ľudí. V pondelok to uviedla hovorkyňa SZÚ Štěpánka Čechová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podobne priaznivý vývoj ústav predpokladá aj počas celého prázdninového obdobia, i keď upozornil, že ochorenie cez leto úplne nezmizne. "Vzhľadom na to, že počas letných mesiacov nastáva obvykle veľký presun obyvateľov a dochádza k mnohým kontaktom na festivaloch, táboroch, dovolenkách a podobne, je možné predpokladať, že pôvodca ochorenia sa bude v populácii medzi vnímavými jedincami naďalej udržiavať a cirkulovať," vysvetlil SZÚ.



Najviac prípadov aj najvyššia chorobnosť zostáva stále vo vekovej skupine 15-19 rokov. U detí do jedného roka života je od začiatku roka hlásených už celkom 344 prípadov ochorenia, za posledný týždeň pribudlo ďalších 12. SZÚ podotkol, že práve dospievajúci a dospelí sú zdrojom infekcie pre najmenšie deti a tie sú proti ochoreniu chránené až približne 14 dní po druhej dávke očkovania. Tým, ktorí sa necítia úplne zdraví, preto odporučil nosiť pri kontakte s najmenšími deťmi respirátory.



Ústav tiež pripomenul, že náchylnejší na infekcie sú vo všeobecnosti tiež seniori a ľudia s chronickým ochorením. Vyzval ich, aby zvážili očkovanie proti vybraným ochoreniam, najmä ak využívajú služby domovov pre seniorov a podobné zariadenia.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. V súvislosti s ochorením už zomrelo šesť ľudí, z toho päť seniorov a jeden novorodenec.