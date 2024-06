Epidémia čierneho kašľa v Česku podľa SZÚ zrejme ustupuje

Praha 10. júna (TASR) - V Česku podľa Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) zrejme dochádza k očakávanému poklesu cirkulácie čierneho kašľa v populácii. Za posledný týždeň v krajine pribudlo 1205 nových prípadov ochorenia, potvrdila to v pondelok hovorkyňa SZÚ Štěpánka Čechová. Úrad opätovne vyzval najmä tehotné ženy, aby sa dali zaočkovať, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V posledných piatich týždňoch sme pri analýze nahlásených prípadov podľa dátumu prvých príznakov zaznamenali zostupný trend. Pravdepodobne už dochádza k poklesu cirkulácie ochorenia v populácii. Vzhľadom na relatívne dlhú inkubačnú dobu ochorenia, ktorá môže byť až 21 dní, ale aj na ďalšie faktory, dochádza k určitému oneskoreniu v porovnaní s reálnou situáciou," uviedol SZÚ. Podotkol, že napriek tomuto posunu na dátach vidieť očakávaný pokles počtu ochorení.



Čiernym kašľom sa v Česku od začiatku roka nakazilo 18.960 ľudí, z toho 276 detí do jedného roka. SZÚ preto odporúča používať pri blízkom kontakte s novorodencami respirátory až dovtedy, kým nebudú chránení očkovaním.



Ďalšou možnosťou, ako chrániť novorodencov, je očkovanie žien v tehotenstve. Prenesené materské protilátky podľa odborníkov chránia dieťa počas prvých dvoch až troch mesiacov života, než môže byť samo zaočkované. "Očkovanie v tehotenstve dočasne zvýši ochranné materské protilátky, ktoré približne dva týždne po očkovaní prechádzajú cez placentu k nenarodenému dieťaťu," vysvetlil ústav. Upozornil, že zaočkovať by sa mali aj tehotné ženy, ktoré vakcínu už v detstve dostali.



Najlepšie obdobie na očkovanie v tehotenstve je podľa SZÚ počas tretieho trimestra, ideálne od 27. gestačného týždňa. Upozornil, že v prípade očkovania tri až štyri týždne pred pôrodom sa protilátky nestačia v dostatočnom množstve vytvoriť.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. V súvislosti s ochorením už zomrelo šesť ľudí, z toho päť seniorov a jeden novorodenec.