< sekcia Zahraničie
Epidémia eboly v Kongu má už vyše 3000 obetí
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.
Autor TASR
Kinshasa 2. septembra (TASR) - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) si vyžiadala už 3007 úmrtí, uviedli v stredu tamojšie úrady. Potvrdených bolo celkovo 6186 prípadov nákazy týmto ochorením, píše TASR na základe správ agentúr DPA a EFE.
Podľa najnovších údajov konžského Národného inštitútu verejného zdravotníctva (INSP) je smrtnosť ochorenia 48,6 percenta, pričom mimoriadne vysoká je najmä medzi malými deťmi. Vyliečených bolo zatiaľ 1409 pacientov a 830 ľudí je hospitalizovaných alebo v izolácii.
Epidémiu eboly v KDR vyhlásili 15. mája. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v tejto africkej krajine pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín a liečebných postupov s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu.
Podľa najnovších údajov konžského Národného inštitútu verejného zdravotníctva (INSP) je smrtnosť ochorenia 48,6 percenta, pričom mimoriadne vysoká je najmä medzi malými deťmi. Vyliečených bolo zatiaľ 1409 pacientov a 830 ľudí je hospitalizovaných alebo v izolácii.
Epidémiu eboly v KDR vyhlásili 15. mája. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v tejto africkej krajine pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín a liečebných postupov s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu.