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Epidémia eboly v Kongu má už vyše 3000 obetí

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Na snímke zverejnenej UNICEF oficiálni predstavitelia skúmajú dodávky vakcíny proti ebole po ich príchode na medzinárodné letisko Ndjili v Kinshase 21. augusta 2026. Počet prípadov eboly v Konžskej demokratickej republike stále rastie. V KDR do utorka zaznamenali viac ako 2700 úmrtí a vyše 5600 prípadov nákazy, vyplýva z údajov konžskej vlády. Foto: TASR/AP

Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek.

Autor TASR
Kinshasa 2. septembra (TASR) - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) si vyžiadala už 3007 úmrtí, uviedli v stredu tamojšie úrady. Potvrdených bolo celkovo 6186 prípadov nákazy týmto ochorením, píše TASR na základe správ agentúr DPA a EFE.

Podľa najnovších údajov konžského Národného inštitútu verejného zdravotníctva (INSP) je smrtnosť ochorenia 48,6 percenta, pričom mimoriadne vysoká je najmä medzi malými deťmi. Vyliečených bolo zatiaľ 1409 pacientov a 830 ľudí je hospitalizovaných alebo v izolácii.

Epidémiu eboly v KDR vyhlásili 15. mája. Ide o vysoko nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa v tejto africkej krajine pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.

Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko vakcín a liečebných postupov s cieľom zistiť, či sú účinné proti tomuto kmeňu.
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