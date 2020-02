Epidémia eboly v Kongu sa spomaľuje, stále predstavuje globálne riziko

Ženeva 13. februára (TASR) - Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa spomaľuje, stále však predstavuje globálne zdravotné riziko. Uviedla to v stredu Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Najnovšia epidémia eboly na východe KDR vypukla v auguste 2018 si vyžiadala už vyše 2200 obetí na životoch. Situáciu komplikuje skutočnosť, že choroba postihla nestabilný región, v ktorom operuje niekoľko ozbrojených povstaleckých milícií, čo veľmi komplikuje prácu lekárov a zdravotníkov.



WHO v súvislosti s touto epidémiou vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v snahe zabrániť rozšíreniu ochorenia aj do okolitých afrických krajín.



Napriek "mimoriadne pozitívnym" signálom, ktoré v súvislosti s vývojom epidémie eboly prichádzajú s KDR sa WHO v stredu rozhodla súvisiaci stav globálneho ohrozenia zachovať. Rozhodnutie padlo na zasadnutí príslušného expertného výboru.



"Pokiaľ je v takej nebezpečnej a nestabilnej oblasti, akou je východné Kongo, čo i len jediný prípad eboly, pretrváva potenciál na vypuknutie oveľa väčšej epidémie," vysvetlil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Vyjadril pritom nádej, že už na ďalšej schôdzke expertnej skupiny bude možné oznámiť koniec epidémie v KDR. Zasadnutie by sa malo konať pravdepodobne v priebehu nasledujúcich troch mesiacov.



Šéf WHO avizoval, že ešte tejto týždeň odcestuje do KDR, kde bude rokovať s tamojšími predstaviteľmi o tom, ako zlepšiť zdravotnícky systém v tejto druhej najväčšej africkej krajine.