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Epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike má vyše 1500 obetí

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Na archívnej snímke z 22. júla 2026 zdravotní pracovníci v ochranných odevoch dezinfikujú sanitku pred zdravotníckym centrom pre ebolu v meste Ituri v Konžskej demokratickej republike (KDR). Foto: TASR/AP

Za približne týždeň ide o 50-percentný nárast počtu úmrtí, čo ukazuje, že šírenie nákazy je stále silnejšie ako snahy o jej potlačenie.

Autor TASR
Kinshasa 30. júla (TASR) - Najrýchlejšie sa šíriacej epidémii eboly v histórii vo východnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) podľahlo už viac ako 1500 ľudí. Vyplýva to z oficiálnych vládnych údajov zverejnených vo štvrtok. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

Za približne týždeň ide o 50-percentný nárast počtu úmrtí, čo ukazuje, že šírenie nákazy je stále silnejšie ako snahy o jej potlačenie. Najnovšia aktualizácia štatistík konžskej vlády ukazuje, že k utorku bolo v krajine zaznamenaných 3442 pacientov s ebolou a 1521 ľudí, ktorí jej podľahli.

Proti vírusu s kmeňom Bundibugyo, ktorý ju spôsobuje, neexistujú žiadne schválené vakcíny ani lieky. Ľudí pritom zabíja rýchlejším tempom než ktorákoľvek predchádzajúca epidémia. Vrátane tej z rokov 2014 až 2016, ktorá bola s viac než 11.000 úmrtiami z najmenej 28.000 prípadov doposiaľ považovaná za najhoršiu v histórii. Vtedy však bola hranica 1000 úmrtí dosiahnutá až po ôsmich mesiacoch.

Ebola je síce zriedkavé, ale vysoko nákazlivé ochorenie a prenáša sa telesnými tekutinami. Ochorenie, ktoré spôsobuje, má ťažký priebeh a často sa končí smrťou.
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