Epidémia koronavírusu môže zdržať zotavovanie nemeckej ekonomiky

Norimberg 23. februára (TASR) - Epidémia koronavírusu v Číne môže zdržať zotavovanie nemeckej ekonomiky rovnako ako nové impulzy pre trh práce. Predpokladajú to ekonómovia popredných nemeckých finančných inštitútov, ukázal prieskum agentúry DPA.



"Očakáva sa, že jarné oživenie bude slabé," uviedol Marc Schattenberg z Deutsche Bank. Jeho kolegyňa zo skupiny Allianz Katharina Utermöhlová dokonca považuje za možný mierny pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 1. kvartáli.



Počet nezamestnaných v Nemecku by sa však mal vo februári znížiť. Schattenberg aj Utermöhlová počítajú na sezónne upravenej báze s poklesom o 5000 na 2,272 milióna. Zamestnanosť sa zvyšuje výhradne v sektore služieb, upozornila Utermöhlová. Priemysel sa ešte nezotavil, pričom situáciu ešte môžu zhoršiť problémy s dodávkami z Číny v dôsledku epidémie koronavírusu. "To je úder zozadu pre oživenie ekonomiky," uviedol Schattenberg.



Mnoho expertov predpokladalo, že nemecká ekonomika by sa v 1. kvartáli 2020 mohla odraziť od dna. Začiatok zotavovania sa tak môže odsunúť do 2. až 3. štvrťroka.