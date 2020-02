Epidémia koronavírusu vplýva v Číne najmä na malé podniky

Peking 8. februára (TASR) - Informácie o rastúcom počte obetí a nakazených novým koronavírusom sledujú v Číne všetky firmy, najväčšie obavy z dôsledkov epidémie však majú malé a stredné podniky. Tie už pred nástupom vírusu na začiatku roka mali ťažkosti so získaním úverov od komerčných bánk a epidémia ich situáciu prudko zhoršila.



K nim patrí napríklad internetový obchod s remeselnými výrobkami Žao Junga. Toho viac, než správy o rastúcom počte nakazených a obetí, znepokojuje riziko, že svoj biznis bude musieť zrušiť a zamestnankyniam povedať, že ich výrobky už nedokáže predať.



Žao Jung z provincie Če-ťiang na juhovýchode krajiny patrí k miliónom vlastníkov malých podnikov, ktorých epidémia nového koronavírusu zasahuje najviac. Rozhodnutie vlády ponechať firmy zatvorené aspoň do 10. februára a obmedzenia v cestovaní a turistike pociťujú malé a stredné podniky omnoho viac než veľké koncerny, ktoré výpadky dokážu zvládnuť, prípadne kompenzovať výrobou mimo Číny.



"Na biznis to má obrovský vplyv," povedal Žao Jung, ktorý okrem iného vykupuje výšivky od žien z dediniek v odľahlých horských oblastiach. "Keď je dobrý mesiac, zarobia aj okolo 2000 jüanov (260,72 eur)," dodal. Pre obmedzenia v dôsledku koronavírusu, ktorý si už vyžiadal vyše 720 obetí, však Žao Jung nemôže výrobky dodať, či prijať. "Logistika sa úplne zastavila".



Tlak epidémie na menšie podniky, ktoré už predtým mali problémy pre zhoršený prístup k bankovým úverom, predstavuje nemalé riziko aj pre čínsku ekonomiku, ktorej rast sa spomalil na 30-ročné minimum. Malé a stredné podniky sa totiž na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) Číny podieľajú zhruba dvomi tretinami, na daňových príjmoch viac než polovicou a na celkovej zamestnanosti v mestách až 80 %.



Peking medzičasom nalial do ekonomiky ďalšie financie a nariadil bankám, aby firmám pomohli toto obdobie prekonať poskytnutím ďalších úverov, znížením úrokov či odkladom termínov splátok. Aj časť veľkých firiem ustupuje od pôvodných požiadaviek a napríklad niektorí prevádzkovatelia nákupných centier uviedli, že dočasne odpustia nájomné a poplatky komerčným nájomcom.



Pre mnohé malé firmy je to však slabá náplasť. Obrovské straty v dôsledku zatvorenia obchodov totiž súčasné poistné produkty nevykompenzujú a podľa niektorých zdrojov z finančného sektora viaceré banky nemajú záujem zvyšovať svoju expozíciu voči malým a stredným podnikom.



"Zvýšenie úverov tomuto sektoru znamená pre banku znášanie väčšieho rizika a my nemôžeme pomôcť každej menšej či strednej firme, ktorá dopláca na koronavírus," uviedol manažér jednej z komerčných bánk na východe Číny, ktorý si neželal byť menovaný. Ako dodal, banky budú rozhodovať o poskytnutí úveru prípad od prípadu.



Mnohým majiteľom menších podnikov však nezostáva veľa času. Ako pre Reuters povedala Čou Čen, majiteľka reštaurácie v Šanghaji, ktorá musela pre koronavírus zatvoriť prevádzku práve počas lukratívneho obdobia osláv lunárneho nového roka, väčšina takýchto firiem dlho nevydrží. Keďže sa jej nedarí získať nový úver od bánk, zvažuje, že zamestnancov na čiastočný pracovný úväzok prepustí.



Epidémia koronavírusu poškodzuje aj čínskych vývozcov, ktorí verili, že to najhoršie je už za nimi potom, ako čínska a americká vláda v polovici januára podpísali predbežnú dohodu o vzájomnom obchode. V to veril aj Čao Čen-jü, riaditeľ firmy Cham Battery Technology z mesta Šen-čen v juhočínskej provincii Kuang-tung. Jeho firma, ktorá vyrába komponenty pre elektrické vozidlá, musela výrobu pozastaviť a ako Čao Čen-jü dodal, bude mať problémy splniť dohodnuté kontrakty.



Škody počítajú aj ďalšie menšie firmy či obchody. Majiteľka kvetinárstva Wang Chaj-jen odhaduje, že prišla zhruba o 20.000 jüanov, keď viacerí zákazníci zrušili plánované podujatia či odložili svadby. Teraz rieši, ako zaplatí nájom, dodávateľom a vyplatí mzdy ôsmim zamestnancom. Ak táto situácia bude pokračovať, vydrží maximálne šesť mesiacov. Wang Chaj-jen veľké nádeje nevkladá ani do blížiaceho sa dňa svätého Valentína a radšej plánuje objednávku menšieho množstva kvetov.