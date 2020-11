Epidémia mení scenár podujatí k výročiu prímeria z 1. svetovej vojny

Paríž/Londýn/Ottawa 11. novembra (TASR) - Chvíľou ticha si svet v stredu - o 11. hodine 11. dňa v 11. mesiaci - uctí pamiatku padlých v prvej svetovej vojne.



Vo väčšine metropol, kde sa v tento deň zvyčajne konajú verejné pietne podujatia, bude spomienka na padlých bez účasti verejnosti a s obmedzeným programom. Tieto zmeny spôsobili obmedzenia, ktoré si vynútila pandémia koronavírusu SARS-CoV-2. Väčšina podujatí sa bude vysielať v televíziách alebo na internete. Sociálne siete tiež ponúkajú možnosť pripojiť sa k spomienke na padlých.



Prímerie medzi spojencami v 1. svetovej vojny a Nemeckom bolo podpísané vo francúzskom meste Compiegne 11. novembra o 05.45 h v roku 1918. Platiť začalo o "jedenástej hodine jedenásteho dňa jedenásteho mesiaca".



Kým britská kráľovská rodina si pamiatku padlých v prvej svetovej vojne uctila v nedeľu, v tradičný Deň spomienok, vo Francúzsku sa ústredné spomienkové podujatia uskutočnia v stredu.



Medzi nimi je aj prevoz pozostatkov spisovateľa Mauricea Genevoixa do Panteónu nachádzajúceho sa v Latinskej štvrti v Paríži, kde sú pochované najvýznamnejšie osobnosti kultúry, vedy a politiky Francúzska.



Genevoix ako vojak prvej línie zažil hrôzy zákopovej vojny a neskôr svoje spomienky spravoval do knihy nazvanej Ceux de 14 (Tí zo štrnásteho), ktorá je mnohými považovaná za najvýznamnejšie dielo, ktoré vzniklo vo francúzštine a týka sa vojny v rokoch 1914-18. Prirovnáva sa k pamätiam nemeckého spisovateľa Ernsta Jüngera alebo básňam anglického básnika Wilfreda Owena.



O presťahovaní pozostatkov významných osobností do Panteónu môže rozhodnúť len francúzsky prezident. Ten súčasný, Emmanuel Macron, toto svoje právo využil zatiaľ len raz - v roku 2018, keď rozhodol o prevoze pozostatkov spisovateľky a exministerky Simone Weilovej.



Francúzsko si v stredu pripomína aj sté výročie existencie Hrobu neznámeho vojaka pod Víťazným oblúkom v Paríži, kam 11. novembra 1920 previezli v truhle uložené pozostatky doteraz neidentifikovaného vojaka padlého v prvej svetovej vojne. Rakva bola na tomto mieste do zeme uložená o dva mesiace neskôr a od 11. novembra 1923 nad týmto hrobom horí večný oheň.



Jedenásty november je aj Medzinárodným dňom vojnových veteránov. Jeho symbolom sa stal kvet vlčieho maku, ktorý má pôvod v básni In Flanders Fields (Na poliach Flámska) napísanej v roku 1915 kanadským chirurgom Johnom McCraeom slúžiacim na západnom fronte, neďaleko belgického mesta Ypres.