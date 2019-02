Epidémia osýpok si na Madagaskare vyžiadala už najmenej 922 životov

WHO spustila v tejto súvislosti s miestnymi úradmi kampaň zameranú na zaočkovanie vyše šiestich miliónov madagaskarských detí.

Ženeva 16. februára (TASR) - Prinajmenšom 922 životov si už na Madagaskare vyžiadala epidémia osýpok, ktorá tam vypukla v septembri. Obeťami tohto nákazlivého vírusového ochorenia sa stali prevažne deti, informovala v piatok Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Osýpkami, ktorým sa dá najúčinnejšie predchádzať očkovaním, sa od septembra na Madagaskare nakazilo dovedna vyše 66.000 ľudí.



WHO spustila v tejto súvislosti s miestnymi úradmi kampaň zameranú na zaočkovanie vyše šiestich miliónov madagaskarských detí. Iniciatíva má tiež slúžiť na vzdelávanie obyvateľstva a boj proti predsudkom spájaným s očkovaním.



WHO ešte vo svojej minulotýždňovej správe uviedla, že epidémia osýpok na Madagaskare "nemá obdobu" a došlo k nej práve pre slabé zaočkovanie populácie. V tejto správe sa uvádzalo, že epidémii podľahlo 300 ľudí a celkovo sa nakazilo 53.000. Obrovský nárast v počte nakazených i úmrtí len za ostatný týždeň je však spôsobený len komplexnejším zberom údajov, informoval hovorca WHO.



Celosvetovo zaznamenala WHO vlani 229.000 prípadov nakazenia osýpkami, čo je zhruba dvojnásobne viac ako predvlani, priblížila agentúra DPA. Vlaňajšie číslo však vyplýva len z predbežne potvrdených údajov a organizácia očakáva, že skutočný počet prípadov nákazy bol ešte omnoho vyšší.



Ostrovný štát Madagaskar, bývalá francúzska kolónia, má zhruba 25 miliónov obyvateľov a podľa OSN patrí k 30 najchudobnejším krajinám sveta.



Osýpky patria k najviac nákazlivým prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými ľuďmi. Spôsobujú časté komplikácie — zápaly priedušiek, pľúc i centrálneho nervového systému, ktoré môžu byť smrteľné. Patria medzi najzávažnejšie detské ochorenia, pričom najúčinnejším preventívnym opatrením proti nim je očkovanie.