Epidémia osýpok v USA je najhoršia v 21. storočí

Washington 8. júla (TASR) - Spojené štáty zaznamenali v roku 2025 najhoršiu epidémiu osýpok za viac ako 30 rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnila Univerzita Johnsa Hopkinsa, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Toto závažné a vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa v USA kedysi považovalo za eliminované vďaka vakcinácii, sa vracia na pozadí klesajúceho podielu zaočkovaných a rastúcej nedôvery voči zdravotníckym orgánom.



Od začiatku roka zaznamenali v takmer 40 štátoch USA celkovo 1277 prípadov nákazy. Viac ako 60 percent z nich evidovali v štáte Texas, tvrdí spomínaná univerzita v Baltimore. Celkový počet prípadov v USA je najvyšší od roku 1992.



Ochorenie si dosiaľ vyžiadalo tri obete vrátane dvoch detí, pričom vo všetkých troch prípadoch išlo o nezaočkované osoby. Odborníci sa však domnievajú, že počet obetí je podhodnotený a vyjadrili obavy z nedostatočného nahlasovania prípadov.



V USA naposledy zaznamenali úmrtie v súvislosti s osýpkami v roku 2003 - tri roky po tom, ako boli osýpky v Spojených štátoch vďaka očkovaniu vyhlásené za eliminované.



Posledné veľké vypuknutie choroby v USA bolo v roku 2019 v ortodoxných židovských komunitách v New Yorku a New Jersey, kde evidovali dokopy 1274 prípadov nákazy. Nedošlo však k žiadnym úmrtiam.



Odborníci vinia amerického ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho mladšieho z toho, že zhoršil zdravotnú krízu vyvolaním obáv z vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke. O tejto vysoko účinnej vakcíne totiž Kennedy tvrdí, že je nebezpečná a obsahuje zvyšky plodu.



Prípady nákazy v tomto roku zaznamenali aj v Kanade - viac ako 3500 prípadov vrátane jedného úmrtia, ako aj v Mexiku, kde bolo nakazených takmer 2600 prípadov a deväť nakazených zomrelo.