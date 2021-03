Epidémia sa spomaľuje, uviedol český vicepremiér Hamáček

Praha 8. marca (TASR) - Epidémia nového koronavírusu sa podľa českého vicepremiéra Jana Hamáčka začína v krajine spomaľovať a zdá sa, že opatrenia fungujú. Zatiaľ však podľa neho nie je vyhrané, keďže počet hospitalizovaných začne klesať najskôr po siedmich až desiatich dňoch - po poklese novo diagnostikovaných osôb.



Hamáček to oznámil v pondelok na tlačovej konferencii sociálnych demokratov, píše portál Novinky.cz.



"Viem, že je to otravné, ale príslušné opatrenia fungujú. Epidémia sa spomaľuje, vyhrané však nie je. Aj keby sa trend obrátil a čísla novo nakazených začali klesať, tak oneskorenie, kým začnú klesať počty hospitalizovaných, je sedem až desať dní," povedal Hamáček - český vicepremiér, minister vnútra a predseda strany ČSSD.



To podľa neho znamená, že zdravotníkov čaká v nemocniciach minimálne ešte jeden ťažký týždeň. "Jednotky intenzívnej starostlivosti sú takmer plné," doplnil Hamáček.



Práve plné nemocnice sú jedným z najväčších problémov, ktoré sa spájajú s epidémiou. S koronavírusom v nich leží necelých 8000 ľudí, vo vážnom stave je 1728 osôb. V českých nemocniciach tak postupne ubúdajú lôžka a chýba aj personál.



Podľa šéfa českej diplomacie Tomáša Petříčka sa tak už teraz schyľuje k prevozu pacientov do zahraničia.



"Chceme využiť ponuku Poľska na prevoz pacientov z Pardubického kraja," uviedol. Na možný prevoz do Nemecka sa následne chystá šesť pacientov s koronavírusom z Libereckého kraja.



Z dôvodu šírenia koronavírusu platia v ČR už týždeň prísne opatrenia. Obmedzené je cestovanie medzi okresmi, zatvorené sú školy a škôlky. Otvorených zostalo len minimum obchodov a služieb, platia aj prísne pravidlá v súvislosti s nosením respirátorov a rúšok.