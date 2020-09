Epidémia vo Francúzsku sa zhoršuje, mestá majú sprísniť opatrenia

Paríž 11. septembra (TASR) - Priebeh epidémie nového druhu koronavírusu sa vo Francúzsku opäť zhoršuje a na jej zvládnutie bude potrebné prijatie ďalších opatrení v mestách Marseille a Bordeaux. V prejave vysielanom v televízii to v piatok oznámil francúzsky premiér Jean Castex.



"Jeden aspekt nás obzvlášť znepokojuje: Po prvý raz za mnoho týždňov zaznamenávame jasný nárast v počte hospitalizovaných osôb," povedal podľa agentúry DPA Castex po rokovaní rady obrany.



Castex ďalej uviedol, že napriek už aj tak vysokému počtu hospitalizácii vykazujú "znepokojivý vývoj v súvislosti s nákazou, a to najmä u starších ľudí" mestá Bordeaux a Marseille a tiež francúzske zámorské územie Guadeloupe v Karibskom mori. Tamojším samosprávam nariadil, aby do pondelka prijali nové opatrenia na spomalenie šírenia nákazy.



Castex napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii uviedol, že sa bude usilovať o to, aby sa vyhol opätovnému zavedeniu celoštátnej karantény, ktorá by ešte viac uškodila francúzskej ekonomike. "Musíme zvládnuť žiť s týmto vírusom bez toho, aby sme sa vrátili k myšlienke celkového uzatvorenia," povedal.



Tieto slová premiéra zazneli deň po tom, ako Francúzsko zaznamenalo rekordný denný prírastok 9843 prípadov infekcie novým druhom koronavírusu. Toto číslo je vyššie ako denné prírastky počas marca či apríla, keď vo svete vrcholila prvá vlna pandémie.



Castex ale v tejto súvislosti poukázal na to, že ide o údaje, ktoré nie je možné celkom porovnávať, keďže vo Francúzsku v súčasnosti testujú omnoho viac ľudí než na začiatku pandémie, pričom momentálne sa týždenne vykonáva viac ako milión testov.



Francúzsky premiér pripustil, že výsledky testov na koronavírus prichádzajú príliš pomaly pre tých, ktorí ich najviac potrebujú, čo sú osoby vykazujúce príznaky nákazy či tie, ktoré prichádzajú do kontaktu s infikovanými alebo zdravotníkmi. Dodal, že takýmto osobám bude na testovanie v laboratóriách vyhradený osobitý čas.



Castex zároveň avizoval, že osobám, ktoré boli v kontakte s infikovanými, sa povinná domáca karanténa skráti z aktuálnych 14 na sedem dní, úrady však budú kontrolovať jej dodržiavanie.



Premiér zároveň apeloval na všetkých Francúzov, aby striktne dodržiavali hygienu a bezpečnostné opatrenia, ako sú nosenie rúšok či zachovávanie odstupov. Obzvlášť obozretní majú podľa neho byť starí ľudia.



Mnohí francúzski lekári sa obávajú, že v nadchádzajúcich troch mesiacoch budú jednotky intenzívnej starostlivosti také preťažené ako boli v marci. V mnohých veľkých mestách, ako sú Paríž či Marseille, je aktuálne povinné nosiť rúška aj na uliciach či v parkoch.