Epidémia už možno v oblasti Štokholmu dosiahla vrchol, tvrdia vedci

Štokholm 21. apríla (TASR) - Šírenie nového koronavírusu v hlavnom meste Švédska už mohlo minulý týždeň dosiahnuť svoj vrchol a v najbližších dňoch by mal počet infikovaných klesať. Uviedla to v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje švédskych úradov .



Úrad verejného zdravotníctva vo svojej správe vychádzajúcej zo štatistického modelu uvádza, že 15. apríla bolo novým koronavírusom nakazených 86.000 z približne dvoch miliónov obyvateľov aglomerácie Štokholmu.



"Podľa tohto modelu sme vrchol už dosiahli a môžeme tak očakávať pokles denného počtu nakazených. Neznamená to ale, že nákaza pominula," uviedol hlavný epidemiológ Anders Wallensten.



Švédsko na rozdiel od iných európskych krajín prijalo menej prísne obmedzenia proti šíreniu koronavírusu. Švédska vláda okrem iného nechala otvorené reštaurácie, kaviarne, školy i materské školy. Vláda namiesto toho vyzýva ľudí, aby boli zodpovední a dodržiavali oficiálne odporúčania. Zakázané je zoskupovanie viac ako 50 ľudí a návštevy domovov sociálnych služieb.



Stratégia krajiny čelila kritike po tom, ako smrtnosť presiahla hodnoty vo Fínsku, Dánsku a Nórsku, ktoré zaviedli omnoho reštriktívnejšie opatrenia.



Podľa oficiálnych údajov Švédsko zaznamenalo 15.322 prípadov ochorenia COVID-19 vrátane 6200 infikovaných v oblasti Štokholmu.