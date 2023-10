EPIDÉMIA ZÁŠKRTU: V Guinei si vyžiadala už 58 obetí

Conakry 19. októbra (TASR) - Na severovýchode Guiney prepukla epidémia záškrtu, vyžiadala si už 58 obetí, mnohé z nich sú deti. Vo štvrtok to vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). TASR správu prevzala od agentúry AFP.



WHO zaznamenala v guinejskej prefektúre Siguiri od júla viac než 500 podozrení na toto ochorenie. Organizácia upozorňuje, že guinejské zdravotníctvo nedokáže epidémiu zvládnuť.



Záškrt je závažné infekčné ochorenie, ktoré postihuje dýchacie cesty. Umrie naň päť až desať percent nakazených. Úmrtnosť na toto ochorenie je u detí ešte vyššia.



Miera zaočkovanosti proti záškrtu je v tejto africkej krajine od roku 2014 nižšia než 50 percent. Na zachovanie kolektívnej imunity je potrebné zaočkovať najmenej 80 percent populácie.



Ochorenie môže mať rozličné klinické formy a pri včasnej diagnostike je ho možné účinne liečiť podaním antibiotík. Najčastejšie sa choroba začína horúčkou, slabosťou a bolesťami v krku, neskôr sa na sliznici objavujú bielo-žlté miesta. Toto ochorenie sa šíri kvapôčkami či blízkym fyzickým kontaktom.