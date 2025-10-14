Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. október 2025Meniny má Boris
< sekcia Zahraničie

EPIDÉMIA žltačky v Česku: Je najhoršia od roku 1996

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najviac ľudí zomrelo v Prahe.

Autor TASR
Praha 14. októbra (TASR) - Aktuálna epidémia vírusovej hepatitídy typu A v Česku je podľa údajov českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) najhoršia od roku 1996. Najhoršia situácia je v hlavnom meste, kde podľa hygienickej stanice už na následky ochorenia zomrelo desať ľudí. Stanica to uviedla v utorok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„K 13. októbru 2025 bolo hlásených 826 prípadov, z toho 147 u detí. Ochorenie si, bohužiaľ, vyžiadalo desať životov. Dôsledná hygiena a očkovanie zostávajú najúčinnejšou ochranou,“ uviedli pražskí hygienici.

SZÚ na svojom webe pripomenul, že už vlaňajšie dáta, keď sa žltačkou nakazilo 636 ľudí a zomreli na ňu dve osoby, ukazovali na to, že sa infekcia postupne šíri naprieč celou republikou. V tomto roku sa počty nakazených výrazne zvýšili. Do 5. októbra bolo v rámci celej ČR 1842 nakazených a v súvislosti so žltačkou už tento rok zomrelo najmenej 21 ľudí. Takmer polovica všetkých nakazených je z Prahy.

Ústav pripomenul, že infekcia býva označovaná aj ako choroba špinavých rúk, pretože k jej šíreniu významne prispieva nedodržiavanie základných hygienických návykov. Vírus sa prenáša aj znečistenou vodou. Okrem očkovania je súčasťou prevencie zvyšovanie a dodržiavanie osobnej hygieny.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete