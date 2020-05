Epidémii COVID-19 podľahlo vo Francúzsku už viac ako 25.000 ľudí

Paríž 4. mája (TASR) - Epidémia infekčnej choroby COVID-19 si vo Francúzsku vyžiadala už viac ako 25.000 obetí na životoch. Vyplýva to z novej bilancie zverejnenej v pondelok večer, v ktorej sa konštatuje, že za posledných 24 hodín vo Francúzsku pribudlo 306 ďalších úmrtí, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s údajmi z nedele.



Francúzske ministerstvo zdravotníctva informovalo, že chorobe spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2 od 1. marca v krajine podľahlo 25.201 ľudí.



Ministerstvo dodalo, že tlak na nemocničný systém, a najmä na jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS), sa naďalej zmierňuje. Z JIS bolo za posledných 24 hodín prepustených ďalších 123 pacientov, takže hospitalizovaných tam zostáva 3696 chorých. V nemocniciach v súvislosti s COVID-19 zostáva 25.548 pacientov.



Francúzska vláda v sobotu navrhla predĺžiť stav zdravotnej núdze v krajine až do 24. júla. Zmierňovanie prísnych obmedzení pohybu zavedených 17. marca je plánované od 11. mája.



Vládny plán zahŕňa rozdelenie francúzskych departementov do troch kategórií v závislosti od vývoja epidemiologickej situácie a situácie v zdravotníckych zariadeniach, najmä dostupnosti lôžok na JIS.