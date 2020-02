Horúčke lassa v Nigérii podľahlo od začiatku roka 103 ľudí

Lagos 20. februára (TASR) - Epidémia horúčky lassa v Nigérii mala od začiatku tohto roka za následok najmenej 103 úmrtí a medzičasom sa rozšírila aj do veľkomesta Lagos, ktoré je hospodárskym centrom krajiny. Uviedla to vo štvrtok tlačová agentúra AFP, ktorá citovala vyjadrenia nigérijských zdravotných orgánov.



Zverejnený počet smrteľných prípadov bol zaznamenaný v priebehu prvého až siedmeho týždňa roka, keď celková úmrtnosť na toto ochorenie dosiahla 17,6 percenta. Podľa najnovšej štatistiky Nigérijského centra pre kontrolu chorôb celkový počet potvrdených prípadov nakazenia stúpol na 586.



Prvý potvrdený prípad medzitým hlásili aj zdravotné orgány v Lagose, najväčšom meste Nigérie s 20 miliónmi obyvateľov. Pacientovi diagnostikovali horúčku lassa ešte v pondelok a v súčasnosti je hospitalizovaný na izolačnom oddelení.



Oblastná samospráva uviedla na Twitteri, že úrady identifikovali a sledujú 63 osôb, ktoré mohli prísť s týmto pacientom do styku a mohli sa takisto nakaziť.



Hemoragická (krvácavá) horúčka lassa, pomenovaná po nigérijskom meste Lassa, je vírusové ochorenie patriace do rovnakej skupiny ako ebola alebo vírus marburg, avšak s oveľa nižšou úmrtnosťou. Prvýkrát ju identifikovali v roku 1969 a dlhodobo vyskytuje v krajinách západnej Afriky.



Nákaza sa prejavuje horúčkou, bolesťami hlavy, celkovou slabosťou, nevoľnosťou či hnačkou. Primárne sa prenáša kontaktom s výkalmi hlodavcov. Prenos z človeka na človeka je možný krvou, močom či inými telesnými tekutinami a tiež infikovanými lekárskymi nástrojmi. Väčšina nakazených nemá žiadne príznaky, vírus však môžu ďalej šíriť.



Vlani si epidémia horúčky lassa v rôznych častiach Nigérie vyžiadala životy približne 170 ľudí.