Epidemiológ Prymula bude vládnym splnomocnencom pre vedu a výskum v ČR

Praha 26. mája (TASR) - Český epidemiológ Roman Prymula sa stane novým vládnym splnomocnencom pre vedu a výskum v zdravotníctve. Oznámil to v pondelok po rokovaní vlády minister zdravotníctva Adam Vojtěch s tým, že kabinet rozhodol jednomyseľne.



Prymula na konci mája skončí vo funkcii námestníka ministra zdravotníctva. Nové kreslo mu ponúkol premiér Andrej Babiš, informoval webový spravodajský portál Novinky.cz.



"Beriem to ako fakt, budeme spolupracovať. Oblasť vedy a výskumu je naďalej dôležitá. Úloha svoj zmysel má," uviedol Vojtěch na pondelňajšej tlačovej konferencii.



Dôvody odchodu z ministerstva Prymula nešpecifikoval. V médiách ale okrem iného vyhlásil, že ministerstvo zaviedlo povinné bezpečnostné previerky pre námestníkov pre obavy z jeho popularity. To minister Vojtěch odmietol s tým, že bezpečnostnú previerku od všetkých svojich námestníkov požaduje už od vlaňajšieho apríla. Len Prymula ju zatiaľ nezískal.



Vojtěch tiež skôr uviedol, že si Prymulu nedokáže ďalej predstaviť ako svojho námestníka. Podľa neho s ním epidemiológ dostatočne nekomunikuje.



Prymula stál po vypuknutí koronavírusovej epidémie v Česku určitý čas na čele Ústredného krízového štábu. Od konca marca vedie Centrálny riadiaci tím Covid-19, ktorý má na starosti projekt inteligentnej karantény, kapacitu nemocníc a laboratórií či testovanie nakazených osôb.